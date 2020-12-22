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Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40570
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 18:33
Корреспонденты «НГ» прошли по елочным базарам и цветочным магазинам, чтобы получить ответ на этот вопрос. Потому что без живого новогоднего дерева атмосферу праздника в квартире создать очень сложно.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2053
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 18:33
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 71
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 19:07
В прошлом году возле Астыкжана брал афигенную за 2500, в этом хуже прошлой стоит 5000. Решил взять искусственную, самую лучшую, за 50000. Избавит от хлопот и всегда будет красивой. Не надо мотаться, искать, перевозить, смолу отмывать и утилизировать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10137
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 19:30
Цитата:
Посмотрел сейчас, самые лучшие меньше 200000 не стоят.
Поедатель:
самую лучшую, за 50000.
самую лучшую, за 50000.
Посмотрел сейчас, самые лучшие меньше 200000 не стоят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4340
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 19:32
Наша искусственная ёлочка стала осыпаться иглами, оказалось вышел срок, который для данного товара не больше пяти лет. Придется купить, на астыкжане видели по две тысячи
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10137
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 19:40
Цитата:
Это сейчас на китайские.
Вчера наряжали свою искусственную.
На коробке стоит год изготовления,
1992,и штамп знак качества СССР.
Ни одной иголки не осыпалось за все время.
сайлау курманов:
оказалось вышел срок, который для данного товара не больше пяти лет.
оказалось вышел срок, который для данного товара не больше пяти лет.
Это сейчас на китайские.
Вчера наряжали свою искусственную.
На коробке стоит год изготовления,
1992,и штамп знак качества СССР.
Ни одной иголки не осыпалось за все время.
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 21:21
Взял настоящую ель, метра 1,5. По купону вышла 200 рублей. А так ели от 500 р, сосны от 300,пихты - от 2000 рублей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20668
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 21:32
Цитата:
Алекс, этой ёлки, ещё твоим правнукам - хватит...
alex_60:
На коробке стоит год изготовления, 1992,и штамп знак качества СССР.
На коробке стоит год изготовления, 1992,и штамп знак качества СССР.
Алекс, этой ёлки, ещё твоим правнукам - хватит...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1263
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 21:35
Цитата:
Лет 15 уже, пользуемся одной и той же искусственной ёлкой: удобно, красиво,практично и выгодно. Для натурализации пару рас побрызгаешь освежителем с запахом сосны и леса.
сайлау курманов:
Лет 15 уже, пользуемся одной и той же искусственной ёлкой: удобно, красиво,практично и выгодно. Для натурализации пару рас побрызгаешь освежителем с запахом сосны и леса.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1263
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 21:39
Цитата:
СССР вроде распался в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще,один алкаш и два пьяницы подписали Договор.
drakon:
СССР вроде распался в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще,один алкаш и два пьяницы подписали Договор.
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 23:10
Цитата:
Там самые дорогие ёлки... как и арбузы летом.... Видимо считают, что сплошь приезжают жители близлежащей "теньговки" на Жастаре.
В прошлом году там брал за 4000. В этом году уже 6000.
Как сказал прижимистый до скидок продавец, в прошлом году за доставку платили 150 000, в этом уже 230 000.
За то есть выбор. Люблю под потолок и пушистую.
Сейчас достал с балкона, в ведро на сутки поставил.
Завтра будем наряжать.... а запах идёт... ни одна пластмасса не заменит...
Между 9 и 8 микрорайонами
Там самые дорогие ёлки... как и арбузы летом.... Видимо считают, что сплошь приезжают жители близлежащей "теньговки" на Жастаре.
В прошлом году там брал за 4000. В этом году уже 6000.
Как сказал прижимистый до скидок продавец, в прошлом году за доставку платили 150 000, в этом уже 230 000.
За то есть выбор. Люблю под потолок и пушистую.
Сейчас достал с балкона, в ведро на сутки поставил.
Завтра будем наряжать.... а запах идёт... ни одна пластмасса не заменит...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9420
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 23:22
Цитата:
Вам не стыдно?
yudjin:
Вам не стыдно?
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 23:29
Цитата:
За что? Если за 345-ую серию о том, что рубят лес и надо ставить искусственные... то нисколько.
Даже не хочу повторяться из года в год, о том где, как и для чего их выращивают.
А искусственные у меня три штуки...на улице стоят...и все почему-то были выкинуты рядом с контейнерами.
maxsaf:
Вам не стыдно?
Вам не стыдно?
За что? Если за 345-ую серию о том, что рубят лес и надо ставить искусственные... то нисколько.
Даже не хочу повторяться из года в год, о том где, как и для чего их выращивают.
А искусственные у меня три штуки...на улице стоят...и все почему-то были выкинуты рядом с контейнерами.
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 23:43
Цитата:
Сегодня купил ёлку, иду себе с ёлкой домой. Смотрю - парень восточной национальности показывает газету прохожим. И мне показал. Газета называется что-то вроде "АС болсын", а на первой полосе - главная статья под названием "не делайте елочкам больно". Вот думал - остановится и объяснить ему про прореживание посадок, про то что лишние деревья никто не будет пилить, чтобы продать их в один год, а через 10 лет ничего не останется. Не стал тратить время и прошёл молча.
yudjin:
Если за 345-ую серию о том, что рубят лес и надо ставить искусственные...
Если за 345-ую серию о том, что рубят лес и надо ставить искусственные...
Сегодня купил ёлку, иду себе с ёлкой домой. Смотрю - парень восточной национальности показывает газету прохожим. И мне показал. Газета называется что-то вроде "АС болсын", а на первой полосе - главная статья под названием "не делайте елочкам больно". Вот думал - остановится и объяснить ему про прореживание посадок, про то что лишние деревья никто не будет пилить, чтобы продать их в один год, а через 10 лет ничего не останется. Не стал тратить время и прошёл молча.
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 23:51
Цитата:
Ну он наверное сам то не вырастил ничего, а про питомники и специальное загущенное выращивание не бедных почвах просто знать не знает.
Victor Yang:
Смотрю - парень восточной национальности показывает газету прохожим. И мне показал.
Смотрю - парень восточной национальности показывает газету прохожим. И мне показал.
Ну он наверное сам то не вырастил ничего, а про питомники и специальное загущенное выращивание не бедных почвах просто знать не знает.
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