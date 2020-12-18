Отправлено: - 17:05

Victor Yang:

При этом внешние вопросы никуда не денутся и "западные партнёры" будут подстегивать.

abaika95:

Что лучше ? свободное СМИ,разрешение митингов,открытые чиновники но при этом нестабильная ситуация,конфликты на окраинах и бандитизм Или запреты на самовыражение,пропаганда,коррупция но при этом стабильность, заработок и мир?

abaika95:

Один уже в истории России собирался с коррупцией и старой системой бороться,его звали Ельцин (панимаешшш)

Цитата:Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.Цитата:Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов, нормальный заработок, низкую коррупцию, свободные СМИ. Система, при которой силы (ветви власти) в стране уравновешивают друг друга и нет ни у кого абсолютной власти.А вот система, при которой какая-то острая проблема решается только после жалобы президенту, не должна существовать в принципе.Цитата:Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать. После дефолта в экономике наметился рост, нефть в 2000-м выросла в цене втрое. Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую и заодно заткнули рты всем недовольным на Кавказе.