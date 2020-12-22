Серый волк: несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно.
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Серый волк: учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех. А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта.
Цитата:
Серый волк: Во всем общественном транспорте узаконен проезд с коляской и велосипедом (кроме метро) Для этого заменили несколько десятков тысяч старых автобусов и троллейбусов на новые электробусы
maxsaf: Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим? Ценит вас начальство?))
По ходу сегодня им насяльство не выделило один лоток на двоих и миску с вискасом. С утра появятся на работе.
Рано утром Нурлыботы выходили на работы. Тра-та-та и тра-та-та! Открывайте ворота! Запускайте нас на форум комментарии строгать. Запускайте на НГ нас всех читателей пугать!
Кто с чинушек глуп и жаден, Бакшиша мешок собрал, Кто ограбил целый город - Тот достоин всех похвал. Кто на форуме напишет - Тот им очень помешал!
Тра-та-та и тра-та-та! Открывайте ворота! Закидаем форум какой, Всех измажем кто не наш. Методички нам прислали, Хоть БУ, но полный фарш.
Наступила темнота. Не ходи за ворота: Кто на улицу попал — Заблудился и пропал. Только раки пучеглазые По земле во мраке лазают, Да в овраге за горою Волки бешеные воют.
Тра-та-та и тра-та-та! Открывайте нурлыботам ворота! Мы детишек ваших нурлыботить будем, И деревья догрызем. Всё вокруг переименуем, Что не сможем - то сожрём. Тра-та-та и тра-та-та! Открывайте нурлыботам ворота!
Цитата-/Рано утром Нурлыботы выходили на работы.Тра-та-та и тра-та-та!Открывайте ворота!Запускайте нас на форум комментарии строгать.Запускайте на НГ нас всех читателей пугать!/
Я думаю куда он пропал? А он побежал внука напрягать эти десткие стишки стругать) ну хоть ребенка не мучай своим маразмом то? Пожалей хоть маленького а то вырастишь из него очередного навальниста)
Цитата-/Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим? Ценит вас начальство?))/
5 раз уже писал и 6 раз специально для вас) у меня нет начальства я сам по себе) я студент пишу диссер по местным пациентам,вот один буйный слюной брызжет не может разобраться Навальнист он или за Путина всё-таки!!?? Там тяжёлый случай) но будем лечить,изучать,менять)
А начальство у вас хорошее,в троллинге шарит,каждое утро дыркой сладкой вас угощает)
Довольно точный фактчек: Нурботы — явление известное каждому казахстанцу. Эти фейковые аккаунты в соцсетях бодро комментируют официальные сообщения, поют осанну первому президенту и правительственным проектам, а если нужно — поддерживают критику в адрес неугодных. Подробнее -
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Сравниваем с этими: Практически все аккаунты подобных нурботов строятся по одному образцу: — фото украдено из аккаунтов пользователей российского и кыргызского сегментов — посты собственные отсутствуют. Новости предложенные ими начисто отсутствуют, или их минимальное количество.
Их никогда не интересует культура, искусство, кулинарные темы и прочие кроме тех, где говорят о чиновниках, или касающихся их работ. Там они будут первыми либо засорять форум, либо ругаться с остальными добиваясь ответки в свою очередь и жалуясь либо вырабатывают своими постаами превращения веток форума в свинарник в котором читателям будет некомфортно. Огрызания их типовые и однотипные. Им не платят за развернутые тексты. По этой причине и медиа материалы они вставлять крайне не любят. Лишняя для них работа. Поддерживать они будут всегда исключительно только действия представителей власти, какими абсурдными и иногда направленными против жителей они не казались. Почти все их появления в штатном режиме соответствуют рабочему времени с перерывом на обед. За исключением важных для них случаев, когда, кто-то интенсивно задевает их деятельность. Тогда у них переработки и субботники возможны.
Цитата-/Их никогда не интересует культура, искусство, кулинарные темы и прочие кроме тех, где говорят о чиновниках, или касающихся их работ. Там они будут первыми либо засорять форум, либо ругаться с остальными добиваясь ответки в свою очередь и жалуясь либо вырабатывают своими постаами превращения веток форума в свинарник в котором читателям будет некомфортно./
Взял сам себя сдал,ты же палишься на ровном месте) как пост о чиновниках бежишь подпрыгивая свои писульки катать но с обратным эффектом) другие темы тебя не интересуют только те где срач,чиновники или нытье)
Про олбгинских слыхал под Питером кстати сидят? И ты в Питер уехал совпадение ?)
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