Отправлено: - 21:18

Серый волк:

несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно.

Серый волк:

учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех. А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта.

Серый волк:

Во всем общественном транспорте узаконен проезд с коляской и велосипедом (кроме метро) Для этого заменили несколько десятков тысяч старых автобусов и троллейбусов на новые электробусы

Цитата:Цитата:Цитата:Клятий Путiн!