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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10137
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 20:41
#14581
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Цитата:
Серый волк:
По ходу клоуны сегодня на ночь тут останутся


Да оставайся, твое место свободно.
Постоянное вроде.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6291
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 20:43
#14582
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Цитата-/По ходу клоуны сегодня на ночь тут останутся/



Обычно клоун ночью только приходит а тут решил весь день поклоунадить тут? И день и ночь и день и ночь смотри подхвостиком не надорви ничего)



Серый мне напоминает того фсбшника из расследования Навального) не понимает что над ним все в студии ржут а он и дальше льет льет
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13523
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 21:18
#14583
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Цитата:
Серый волк:
несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно.


Цитата:
Серый волк:
учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех. А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта.


Цитата:
Серый волк:
Во всем общественном транспорте узаконен проезд с коляской и велосипедом (кроме метро) Для этого заменили несколько десятков тысяч старых автобусов и троллейбусов на новые электробусы

Клятий Путiн!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9414
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 21:30
#14584
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Цитата:
abaika95:

Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим? Ценит вас начальство?))

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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 21:53
#14585
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---Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим?---

Ничего у вас там не меняется, даже эти плюшки в Тим Хортонс :lol:
Кофе там нормальный, а это все как-то не заходит, слишком сладкое для меня.
Нам все больше пиццу подгоняют :-)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11360
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 21:55
#14586
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Цитата:
maxsaf: Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим? Ценит вас начальство?))


По ходу сегодня им насяльство не выделило один лоток на двоих и миску с вискасом. :-)
С утра появятся на работе.


Рано утром Нурлыботы выходили на работы.
Тра-та-та и тра-та-та!
Открывайте ворота!
Запускайте нас на форум комментарии строгать.
Запускайте на НГ нас всех читателей пугать!

Кто с чинушек глуп и жаден,
Бакшиша мешок собрал,
Кто ограбил целый город -
Тот достоин всех похвал.
Кто на форуме напишет -
Тот им очень помешал!

Тра-та-та и тра-та-та!
Открывайте ворота!
Закидаем форум какой,
Всех измажем кто не наш.
Методички нам прислали,
Хоть БУ, но полный фарш.

Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.

Тра-та-та и тра-та-та!
Открывайте нурлыботам ворота!
Мы детишек ваших нурлыботить будем,
И деревья догрызем.
Всё вокруг переименуем,
Что не сможем - то сожрём.
Тра-та-та и тра-та-та!
Открывайте нурлыботам ворота!


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6291
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:01
#14587
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Цитата-/Рано утром Нурлыботы выходили на работы.Тра-та-та и тра-та-та!Открывайте ворота!Запускайте нас на форум комментарии строгать.Запускайте на НГ нас всех читателей пугать!/




Я думаю куда он пропал? А он побежал внука напрягать эти десткие стишки стругать) ну хоть ребенка не мучай своим маразмом то? Пожалей хоть маленького а то вырастишь из него очередного навальниста)




Цитата-/Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим? Ценит вас начальство?))/


5 раз уже писал и 6 раз специально для вас) у меня нет начальства я сам по себе) я студент пишу диссер по местным пациентам,вот один буйный слюной брызжет не может разобраться Навальнист он или за Путина всё-таки!!?? Там тяжёлый случай) но будем лечить,изучать,менять)


А начальство у вас хорошее,в троллинге шарит,каждое утро дыркой сладкой вас угощает)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11360
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:16
#14588
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Какие есть нурботы в других местах и кто ими управляет:


Довольно точный фактчек:
Нурботы — явление известное каждому казахстанцу. Эти фейковые аккаунты в соцсетях бодро комментируют официальные сообщения, поют осанну первому президенту и правительственным проектам, а если нужно — поддерживают критику в адрес неугодных. Подробнее - Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на factcheck.kz.


Сравниваем с этими: Практически все аккаунты подобных нурботов строятся по одному образцу: — фото украдено из аккаунтов пользователей российского и кыргызского сегментов — посты собственные отсутствуют. Новости предложенные ими начисто отсутствуют, или их минимальное количество.

Их никогда не интересует культура, искусство, кулинарные темы и прочие кроме тех, где говорят о чиновниках, или касающихся их работ. Там они будут первыми либо засорять форум, либо ругаться с остальными добиваясь ответки в свою очередь и жалуясь либо вырабатывают своими постаами превращения веток форума в свинарник в котором читателям будет некомфортно.
Огрызания их типовые и однотипные. Им не платят за развернутые тексты.
По этой причине и медиа материалы они вставлять крайне не любят.
Лишняя для них работа.
Поддерживать они будут всегда исключительно только действия представителей власти, какими абсурдными и иногда направленными против жителей они не казались.
Почти все их появления в штатном режиме соответствуют рабочему времени с перерывом на обед. За исключением важных для них случаев, когда, кто-то интенсивно задевает их деятельность.
Тогда у них переработки и субботники возможны. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6291
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:21
#14589
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Цитата-/Их никогда не интересует культура, искусство, кулинарные темы и прочие кроме тех, где говорят о чиновниках, или касающихся их работ. Там они будут первыми либо засорять форум, либо ругаться с остальными добиваясь ответки в свою очередь и жалуясь либо вырабатывают своими постаами превращения веток форума в свинарник в котором читателям будет некомфортно./




Взял сам себя сдал,ты же палишься на ровном месте) как пост о чиновниках бежишь подпрыгивая свои писульки катать но с обратным эффектом) другие темы тебя не интересуют только те где срач,чиновники или нытье)


Про олбгинских слыхал под Питером кстати сидят? И ты в Питер уехал совпадение ?)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11360
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:22
#14590
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По ходу им вискас и наполнитель таки насыпали на ночь.

Может даже не перепутали где миска, а где лоток. :lol:

Но если и перепутали ничего страшного. :lol:
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