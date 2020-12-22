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Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
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