Отправлено: - 19:40

сайлау курманов:

оказалось вышел срок, который для данного товара не больше пяти лет.

Цитата:Это сейчас на китайские.Вчера наряжали свою искусственную.На коробке стоит год изготовления,1992,и штамп знак качества СССР.Ни одной иголки не осыпалось за все время.