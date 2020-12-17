Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились. Читать статью
Баба яга вижу против удобных и качественных решений жителям!
Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька. Он не находится на другом берегу реки от центра города. И никак не мешает. И до Челябинска вам, как до Луны пешком по затобольским котяхам. Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится) И есть ещё большая часть школьников, повально желающая получать образование именно в Челябе. Врите дальше назло жителям.
Пример. Допустим есть проект сделать на другом берегу отличную европейского уровня набережную, построить новый институт, торгово-развлекательный центр Тобол, отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную.
Ничего этого невозможно. Так как инженерные сети рядом, но недоступны Затоболовке. Другие ведомства. А сама Тобылозатоболовка не потянет инженерные сети, так как и финансов нет и пользоваться этим будет другой город на другом берегу. И кадров у них нет и при таком дичайшем уровне не предвидится.
Австралия, уровень жизни и общественные пространства в 2020 глазами уехавших туда людей
Цитата-/Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька.Он не находится на другом берегу реки от центра города.И никак не мешает/
Обьеснение в стиле патамушта патамушта,опять тебя ткнули кое куда)
Цитата-/Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится/
А че не миллион сразу? Была б Алмата рядом переезжали бы туда ради учебы
А так сколько с твоей челябы в Москву уматало? А сколько из Москвы в Европу и Америку дриснуло? Из России идёт отток населения и взамен приезжают таджики,киргизы и ТЫ с dvb) скоро все коренные россияне уедут останетесь вы и разрушите последнее что там было недобито
Цитата-/отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную./
А в Дубне почему не так? Почему там срач и позор? А между Питером и Москвой почему срач и позор? А чуть дальше ездил по России ? Как на Камчатке люди живут к примеру у Дудя видел?)) Он кстати сисяна с труселями обожает как и ты
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