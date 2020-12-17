«Люди хотят изменений сразу...»

Отправлено: - 19:26

Цитата-/Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька.Он не находится на другом берегу реки от центра города.И никак не мешает/







Обьеснение в стиле патамушта патамушта,опять тебя ткнули кое куда)









Цитата-/Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится/





А че не миллион сразу? Была б Алмата рядом переезжали бы туда ради учебы





А так сколько с твоей челябы в Москву уматало? А сколько из Москвы в Европу и Америку дриснуло? Из России идёт отток населения и взамен приезжают таджики,киргизы и ТЫ с dvb) скоро все коренные россияне уедут останетесь вы и разрушите последнее что там было недобито







Цитата-/отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную./





А в Дубне почему не так? Почему там срач и позор? А между Питером и Москвой почему срач и позор? А чуть дальше ездил по России ? Как на Камчатке люди живут к примеру у Дудя видел?)) Он кстати сисяна с труселями обожает как и ты