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≡ Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40570
Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане
Отправлено: 22.12.20 - 17:21
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Обещание и предложение взятки в Казахстане планируют криминализировать. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. О планах криминализации обещания и предложения взятки говорилось еще в 2012 году.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1261
Re: Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане
Отправлено: 22.12.20 - 17:21
#1
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Цитата://еще в 2012 году//
//В 2017 году о возможности//

Что то рано, ещё два года надо подождать: может что то этакое произойдет - транзит, выборы или что там ещё:слышащее, неслышащее. Может в тридцатку сзади войдут или ещё очередные сто шагов на месте сделают, или десять имитирующих ударов по коррупции нанесут.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4338
Re: Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане
Отправлено: 22.12.20 - 19:22
#2
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введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение
Не мешало бы проверить из каких источников строились дворцы, торговые дома, джипы и прочие у новоявленных хозяев
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