Re: Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане

Отправлено: - 17:21

Цитата://еще в 2012 году//

//В 2017 году о возможности//



Что то рано, ещё два года надо подождать: может что то этакое произойдет - транзит, выборы или что там ещё:слышащее, неслышащее. Может в тридцатку сзади войдут или ещё очередные сто шагов на месте сделают, или десять имитирующих ударов по коррупции нанесут.