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≡ «Люди хотят изменений сразу...»
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40570
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 17.12.20 - 19:31
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Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6286
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 22.12.20 - 18:02
#15
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///

Ведь ты ничего существенно умного сказать даже не можешь,одно тык-мык-пык,как тебя только в Дубне держали?)


Хотел сумничить про Челябинск а тебя йанг мордой мордой опять в лужу ткнул)
///


Ну попробуй хоть оправдаться поумному почему Копейск это не тоже самое что зтб, сможешь?) Ай куда тебе? Ща опять свои детские подсмотренные у внука видео будешь скидывать да?)

[Исправлено: Iney, 22.12.2020 - 18:22]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11354
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 22.12.20 - 18:42
#16
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Баба яга вижу против удобных и качественных решений жителям!
:-)
Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька.
Он не находится на другом берегу реки от центра города.
И никак не мешает. И до Челябинска вам, как до Луны пешком по затобольским котяхам. :lol: :lol:
Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится)
И есть ещё большая часть школьников, повально желающая получать образование именно в Челябе.
Врите дальше назло жителям.



[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 15:48]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11354
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 22.12.20 - 19:02
#17
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Пример. Допустим есть проект сделать на другом берегу отличную европейского уровня набережную, построить новый институт, торгово-развлекательный центр Тобол, отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную.



Ничего этого невозможно. Так как инженерные сети рядом, но недоступны Затоболовке. Другие ведомства.
А сама Тобылозатоболовка не потянет инженерные сети, так как и финансов нет и пользоваться этим будет другой город на другом берегу.
И кадров у них нет и при таком дичайшем уровне не предвидится.


Австралия, уровень жизни и общественные пространства в 2020
глазами уехавших туда людей
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10132
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 22.12.20 - 19:25
#18
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Серик уже в Австралии?
Чудно...
Час назад в Сапсане газеты продавал
Пассажирам..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6286
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 22.12.20 - 19:26
#19
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Цитата-/Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька.Он не находится на другом берегу реки от центра города.И никак не мешает/



Обьеснение в стиле патамушта патамушта,опять тебя ткнули кое куда)




Цитата-/Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится/


А че не миллион сразу? Была б Алмата рядом переезжали бы туда ради учебы


А так сколько с твоей челябы в Москву уматало? А сколько из Москвы в Европу и Америку дриснуло? Из России идёт отток населения и взамен приезжают таджики,киргизы и ТЫ с dvb) скоро все коренные россияне уедут останетесь вы и разрушите последнее что там было недобито



Цитата-/отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную./


А в Дубне почему не так? Почему там срач и позор? А между Питером и Москвой почему срач и позор? А чуть дальше ездил по России ? Как на Камчатке люди живут к примеру у Дудя видел?)) Он кстати сисяна с труселями обожает как и ты
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