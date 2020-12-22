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≡ Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40570
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 18:33
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Корреспонденты «НГ» прошли по елочным базарам и цветочным магазинам, чтобы получить ответ на этот вопрос. Потому что без живого новогоднего дерева атмосферу праздника в квартире создать очень сложно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2052
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 18:33
#1
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Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
71
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 19:07
#2
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В прошлом году возле Астыкжана брал афигенную за 2500, в этом хуже прошлой стоит 5000. Решил взять искусственную, самую лучшую, за 50000. Избавит от хлопот и всегда будет красивой. Не надо мотаться, искать, перевозить, смолу отмывать и утилизировать.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10132
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 19:30
#3
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Цитата:
Поедатель:
самую лучшую, за 50000.


Посмотрел сейчас, самые лучшие меньше 200000 не стоят.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4338
Re: Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки...
Отправлено: 22.12.20 - 19:32
#4
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Наша искусственная ёлочка стала осыпаться иглами, оказалось вышел срок, который для данного товара не больше пяти лет. Придется купить, на астыкжане видели по две тысячи
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