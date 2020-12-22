Отправлено: - 18:10

После запуска транспортной системы МЦК несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно.А персонал у отключенных систем оплаты учился вежливо паказывать пути, эскалаторы, лифты (хотя там и так всё очень понятно сделано) и учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех.А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта.Это опять несколько миллионов пассажиров в день. За это время окончательно отлаживали движение и работу новых систем оплаты с множеством бесплатных пересадок. Пересадки с МЦД на Метрополитен и сейчас по транспортной карте абсолютно бесплатны для всех пассажиров, хотя это разные ведомства РЖД и Метро.А вот тут о льготах.В поезде МЦД по Москве