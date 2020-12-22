Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 02:10
Только подумал про Серого - а он уже камент зафигачил по Навальному с трусами. Зачетный видос
[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 02:17]
[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 02:17]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10129
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 13:45
Серик подзатарился под Новый год видно.
набрал несколько мешков экскрементов,
и набрасывает на вентилятор на форуме.
это он так наверное поднимает себе настроение.
у каждого свои причуды.
[Исправлено: Gljuk, 22.12.2020 - 14:18]
набрал несколько мешков экскрементов,
и набрасывает на вентилятор на форуме.
это он так наверное поднимает себе настроение.
у каждого свои причуды.
[Исправлено: Gljuk, 22.12.2020 - 14:18]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10129
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:08
С днем Энергетика!
кто имел в прошлом, имеет сейчас к этому отношение.
почему то вспомнились девизы факультетов,во время учебы,
юмористические так сказать. с определенным уклоном в сторону...
у электрофака- -бойтесь оголенных концов.
у других
радиофак- мы за связь без брака
химфак- курица не птица,химица не девица
металлурги-наша сила в плавках
стройфак -заткнем все ...кто в курсе,тот знает.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2020 - 14:11]
кто имел в прошлом, имеет сейчас к этому отношение.
почему то вспомнились девизы факультетов,во время учебы,
юмористические так сказать. с определенным уклоном в сторону...
у электрофака- -бойтесь оголенных концов.
у других
радиофак- мы за связь без брака
химфак- курица не птица,химица не девица
металлурги-наша сила в плавках
стройфак -заткнем все ...кто в курсе,тот знает.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2020 - 14:11]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:16
Цитата-/и набрасывает на вентилятор на форуме./
Есть инфа что он продал вентилятор от бедности
Теперь он просто над собой подбрасывает и ловит)
[Исправлено: Gljuk, 22.12.2020 - 14:17]
Есть инфа что он продал вентилятор от бедности
Теперь он просто над собой подбрасывает и ловит)
[Исправлено: Gljuk, 22.12.2020 - 14:17]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:27
Помните как серомордый в новости над аркой у нас карпел и возмущался?
А в Дубне в той же ситуации он молчит)
Зрада или перемога?
А в Дубне в той же ситуации он молчит)
Зрада или перемога?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11345
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:40
Клоуны с форума НГ (превратившие НГ в помойку) получают утром задание на день
Не знаю куда девают вышедших из строя абаек, новые постоянно не знают что написали старые.
прилепите там вашему глупому насяльнику на стол бумажку, для новых нанимамых абаек-помоечников, что Серый волк обитает в СПб и на западе Москвы.
Пишет иногда из Сапсана в пути. Можете про Сапсан что нибудь нарыть в помойках.
[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 12:02]
Не знаю куда девают вышедших из строя абаек, новые постоянно не знают что написали старые.
прилепите там вашему глупому насяльнику на стол бумажку, для новых нанимамых абаек-помоечников, что Серый волк обитает в СПб и на западе Москвы.
Пишет иногда из Сапсана в пути. Можете про Сапсан что нибудь нарыть в помойках.
[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 12:02]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:47
Цитата-/Серый волк обитает в СПб и на западе Москвы/
Ты же вроде у нас по помойкам спец?) Я рукава закатал и решил макнуть тебя мордой в твоеже) и плевать всем СПБ или бомжатские районы Москвы где ты там живёшь и когда в плацкарте с узбеками ездишь) главное ты тут свою подхвостную часть рвал за деревню под название Дубна и про своего акимчика тут заливал а по итогу........что по итогу? Попил чайка как Навальный и в туалет побежал) что аж трусы потом пришлось застирывать всем подряд)
Ты же вроде у нас по помойкам спец?) Я рукава закатал и решил макнуть тебя мордой в твоеже) и плевать всем СПБ или бомжатские районы Москвы где ты там живёшь и когда в плацкарте с узбеками ездишь) главное ты тут свою подхвостную часть рвал за деревню под название Дубна и про своего акимчика тут заливал а по итогу........что по итогу? Попил чайка как Навальный и в туалет побежал) что аж трусы потом пришлось застирывать всем подряд)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11345
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 14:48
Лучше нуно работать, лучше!
Один из предыдущих жуликоватых врунишек на форуме, который писал жителям области "обращайтесь хоть к папе римскому". тоже рылся в помойках, находил брошенную в лохматых годах военными ПВО бетонную дорогу в Тверской области и вбрасывал ей на форум как дорогу в Дубне
Собственно вся профессия этих форумных клоунов на нг врать.
Причём тупо по методичке!
Кроме этого они больше ничем на форуме не занимаются в рабочее время.
Враньё, провокации, нападение на форумчан и загаживание веток в форуме их профессия. Правда уровень у них конкретно затоболовский заборный. Но это их насяльнику не важно.
[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 12:03]
Один из предыдущих жуликоватых врунишек на форуме, который писал жителям области "обращайтесь хоть к папе римскому". тоже рылся в помойках, находил брошенную в лохматых годах военными ПВО бетонную дорогу в Тверской области и вбрасывал ей на форум как дорогу в Дубне
Собственно вся профессия этих форумных клоунов на нг врать.
Причём тупо по методичке!
Кроме этого они больше ничем на форуме не занимаются в рабочее время.
Враньё, провокации, нападение на форумчан и загаживание веток в форуме их профессия. Правда уровень у них конкретно затоболовский заборный. Но это их насяльнику не важно.
[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 12:03]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать