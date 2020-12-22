Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 14:47

Цитата-/Серый волк обитает в СПб и на западе Москвы/







Ты же вроде у нас по помойкам спец?) Я рукава закатал и решил макнуть тебя мордой в твоеже) и плевать всем СПБ или бомжатские районы Москвы где ты там живёшь и когда в плацкарте с узбеками ездишь) главное ты тут свою подхвостную часть рвал за деревню под название Дубна и про своего акимчика тут заливал а по итогу........что по итогу? Попил чайка как Навальный и в туалет побежал) что аж трусы потом пришлось застирывать всем подряд)