ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 21.12.20 - 23:49
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 21 декабря, около 15.00, на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Костанай-Тобыл» (Большой мост) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин. Читать новость
Интересно, сколько ещё ДТП там должно произойти, чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...
KOS77: Интересно, сколько ещё ДТП там должно произойти, чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...
Когда это у нас какие-то знаки летунов останавливали? Только отбойник. Но когда обновили эту дорогу, поставив отбойники по обочинам, у этих сверхразумов журналисты спрашивали, почему нет отбойника по центру? ответ был в духе денег нет, сметой не заложено. 2 по краям заложено, а по центру нет. В то время как и раньше там основная масса дтп была от вылета на встречную полосу...
Я одного белого "альфарда" Знаю. С армянскими номерами. Гоняет между костанаем и астаной. Скорей всего участвует в перевозках людей.Почему он мне запомнился? Он реально гоняет, под 150,плюс очень редкая машина. Видел постояно. Если это он, то неудивительно ,они там сутками за рулем сидят. Усталость. Машина комфортная и современая, я не поверю что ее трудно удержать от заносов и тд.
KOS77: чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...
Ограничение и есть там 60, а что толку? Если чучела на армянских номерах едут там до 120 и физически могут выехать на встречку. Отбойники давно пора поставить между потоками и патрулировать чаще. А вот скорость наоборот можно поднять хотя бы до 80.
Цитата:
Vit: Я одного белого "альфарда" Знаю. С армянскими номерами. Гоняет
Он явно не один такой на белом Альфарде ))) Есть лихач на Альфарде на киргизских номерах. Как-то я стоял в очереди в поворот налево на Березке, а он объехал всех слева через двойную сплошную и прикрывшись поворачивающей машиной тоже повернул налево прямо со встречной.
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