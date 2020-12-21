Отправлено: - 09:32

KOS77:

Интересно, сколько ещё ДТП там должно произойти, чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...

Цитата:Когда это у нас какие-то знаки летунов останавливали? Только отбойник. Но когда обновили эту дорогу, поставив отбойники по обочинам, у этих сверхразумов журналисты спрашивали, почему нет отбойника по центру? ответ был в духе денег нет, сметой не заложено. 2 по краям заложено, а по центру нет. В то время как и раньше там основная масса дтп была от вылета на встречную полосу...