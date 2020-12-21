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≡ ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40566
ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 21.12.20 - 23:49
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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 21 декабря, около 15.00, на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Костанай-Тобыл» (Большой мост) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
788
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 21.12.20 - 23:49
#1
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Интересно, сколько ещё ДТП там должно произойти, чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1331
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 09:17
#2
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А где мост то? На видео мелькает оранжевое здание ТЦ Апельсин, это за двумя светофорами от Большого моста.
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Universer
§ Universer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.07
Сообщений:
34
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 09:32
#3
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Цитата:
KOS77:
Интересно, сколько ещё ДТП там должно произойти, чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...

Когда это у нас какие-то знаки летунов останавливали? Только отбойник. Но когда обновили эту дорогу, поставив отбойники по обочинам, у этих сверхразумов журналисты спрашивали, почему нет отбойника по центру? ответ был в духе денег нет, сметой не заложено. 2 по краям заложено, а по центру нет. В то время как и раньше там основная масса дтп была от вылета на встречную полосу...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9858
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 10:10
#4
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Я одного белого "альфарда" Знаю. С армянскими номерами. Гоняет между костанаем и астаной. Скорей всего участвует в перевозках людей.Почему он мне запомнился? Он реально гоняет, под 150,плюс очень редкая машина. Видел постояно. Если это он, то неудивительно ,они там сутками за рулем сидят. Усталость. Машина комфортная и современая, я не поверю что ее трудно удержать от заносов и тд.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
6
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 11:34
#5
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Цитата:
у этих сверхразумов журналисты спрашивали,

Источник:


Если так рассуждать то и до самого города Рудного надо отбойники устанавливать.И там умудряются лихачи выезжать нна встречку.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1100
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 11:38
#6
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Цитата:
KOS77:
чтобы чиновникам ответственным за дороги стало понятно, что нужен "отбойник" посередине?! Ну или хотя бы ограничение скорости 60 км, на всём протяжении дороги от города до "города"...


Ограничение и есть там 60, а что толку? Если чучела на армянских номерах едут там до 120 и физически могут выехать на встречку. Отбойники давно пора поставить между потоками и патрулировать чаще. А вот скорость наоборот можно поднять хотя бы до 80.

Цитата:
Vit:
Я одного белого "альфарда" Знаю. С армянскими номерами. Гоняет


Он явно не один такой на белом Альфарде ))) Есть лихач на Альфарде на киргизских номерах. Как-то я стоял в очереди в поворот налево на Березке, а он объехал всех слева через двойную сплошную и прикрывшись поворачивающей машиной тоже повернул налево прямо со встречной.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1202
Re: ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту...
Отправлено: 22.12.20 - 12:26
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А почему бы и не поставить?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1100
ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 22.12.20 - 12:30
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если так рассуждать то и до самого города Рудного надо отбойники устанавливать


На рудненской трассе и так есть разделительная полоса шириной в несколько метров.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1202
ДТП с участием пяти автомобилей на Большом мосту прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 22.12.20 - 12:33
#9
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Цитата:
Тот самый:

Речь идёт об отбойнике.
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