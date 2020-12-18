Отправлено: - 11:10

Victor Yang:

Тут только вопрос веры, а объективно - ни то, ни то проверить никто из обычных зрителей не может.

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 11:13]

Цитата:Так это как и любая другая новость или информация. Каждый выбирает сам во что верить. А так то никто из зрителей и не собирается это проверять. Пусть проверяют те, кому положено. Пусть хотя бы начнут проверять, публично и открыто