Прогноз на 5 дней
пасмурно-8°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в Казахстане - минэкологии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40566
В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в Казахстане - минэкологии
Отправлено: 22.12.20 - 12:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.
Читать новость

Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
12
Re: В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в...
Отправлено: 22.12.20 - 12:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно они как решили перерабатывать отходы без инфраструктуры по переработке.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1202
Re: В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в...
Отправлено: 22.12.20 - 12:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Janus:

А это казахстанское ноу-хау.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS