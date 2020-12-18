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≡ Конференция Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40566
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
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Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6272
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 10:15
#60
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Типичный баттл в интеренетах


-Но ведь Навальный-обычный врунишка!

-Нет столько просмотров на Ютюбе не могут ошибаться

Ютюб:видео"Учим цвета-разноцветные яйца на ферме"- 3 миллиарда просмотров........
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9413
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 10:17
#61
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Цитата:
alex_60:
говорит , нет , это не Россия, а скорее Китай.

То есть ему приносят разведданные, логи с серверов, маршрутизаторов, геолокацию айпи адресов, а он тупо говорит - нет, это Китай?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13516
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 10:32
#62
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Мне может кто-нибудь ответить - чем "разговор Навального с сотрудниками ФСБ" отличается от "перехваченного разговора белорусской разведкой"? Тут только вопрос веры, а объективно - ни то, ни то проверить никто из обычных зрителей не может.
А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать? Наверняка, будет" соблюдать международное право" и в первую очередь, отдаст Крым. Потом Курилы. Потом потихоньку национальные республики - субъекты федерации будут реализовывать своё право на самоопределение, ну а после этого уже и России не будет? Россияне правда хотят такого? По всей России будет сплошной Донбасс образца 2014, потому как будет много желающих власти. Ну а все правовые вопросы отойдут на второй план. Навальный не является конструктивным оппозиционером - никаких действий, никаких предложений по улучшению жизни россиян. Одни только "расследования", которые тоже являются вопросом веры для большинства зрителей, и никак не способствуют улучшению жизни.

P. S. Предваряя упоротых комментаторов - да, для вас комментарий будет считаться платным. Платил лично Путин наличными из своего кармана, без ведомости. Сказал что налог платить не надо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9413
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 11:10
#63
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Цитата:
Victor Yang:
Тут только вопрос веры, а объективно - ни то, ни то проверить никто из обычных зрителей не может.

Так это как и любая другая новость или информация. Каждый выбирает сам во что верить. А так то никто из зрителей и не собирается это проверять. Пусть проверяют те, кому положено. Пусть хотя бы начнут проверять, публично и открыто

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 11:13]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
6
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 11:16
#64
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Цитата:
ходит по помойкам и
собирает всякую дрянь, а

Источник:


У ФСБ агония?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9413
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 11:17
#65
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Цитата:
Victor Yang:
А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать?

Помните две таблетки Морфеуса? Хочешь - оставайся в привычном мире обмана, или живи в правде, плохой и суровой. Не получится при Навальном и без брехни, и лучше чем было. Многие предпочитают привычную действительность, и не важно сколько и кем украдено за день.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9413
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 11:22
#66
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Цитата:
alex_60:

Какие прогнозы по новым санкциям за трусы?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1100
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 11:45
#67
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Цитата:
сайлау курманов:
Мог бы он много полезного сделать, но кажется время уходит безвозвратно


Он и сделал в своё время. И надо было вовремя уйти, а не устанавливать очередную пожизненную диктатуру с семейными подрядами.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1100
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 12:22
#68
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Цитата:
Victor Yang:
А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать? Наверняка, будет" соблюдать международное право" и в первую очередь, отдаст Крым. Потом Курилы. Потом потихоньку национальные республики - субъекты федерации будут реализовывать своё право на самоопределение, ну а после этого уже и России не будет? Россияне правда хотят такого?


Из чего получаются такие умозаключения? Всех, кроме Путина, считаете предателями? Если кто-то из таких как Навальный всё-таки придёт к власти, то, наверное, сначала возьмутся за внутренние проблемы, воровство/кумовство прекратят. Без этого будет как у нас: вроде вывеску сменили, а за прилавком те же самые рожи. И воруют пуще прежнего.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11340
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 12:44
#69
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Цитата:
maxsaf:
Какие прогнозы по новым санкциям за трусы?

Да не трогайте их сейчас.
У номерковых обедамана пириф, насяльнику трусы стирают.
А он лупит их палкой и внушает ценные указания что писать на НГ
:lol: :lol: :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6272
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 12:44
#70
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Цитата:
Victor Yang: Мне может кто-нибудь ответить - чем "разговор Навального с сотрудниками ФСБ" отличается от "перехваченного разговора белорусской разведкой"?



Это другое !


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