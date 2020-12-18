Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы. Читать новость
Мне может кто-нибудь ответить - чем "разговор Навального с сотрудниками ФСБ" отличается от "перехваченного разговора белорусской разведкой"? Тут только вопрос веры, а объективно - ни то, ни то проверить никто из обычных зрителей не может. А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать? Наверняка, будет" соблюдать международное право" и в первую очередь, отдаст Крым. Потом Курилы. Потом потихоньку национальные республики - субъекты федерации будут реализовывать своё право на самоопределение, ну а после этого уже и России не будет? Россияне правда хотят такого? По всей России будет сплошной Донбасс образца 2014, потому как будет много желающих власти. Ну а все правовые вопросы отойдут на второй план. Навальный не является конструктивным оппозиционером - никаких действий, никаких предложений по улучшению жизни россиян. Одни только "расследования", которые тоже являются вопросом веры для большинства зрителей, и никак не способствуют улучшению жизни.
P. S. Предваряя упоротых комментаторов - да, для вас комментарий будет считаться платным. Платил лично Путин наличными из своего кармана, без ведомости. Сказал что налог платить не надо.
Victor Yang: Тут только вопрос веры, а объективно - ни то, ни то проверить никто из обычных зрителей не может.
Так это как и любая другая новость или информация. Каждый выбирает сам во что верить. А так то никто из зрителей и не собирается это проверять. Пусть проверяют те, кому положено. Пусть хотя бы начнут проверять, публично и открыто
Victor Yang: А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать?
Помните две таблетки Морфеуса? Хочешь - оставайся в привычном мире обмана, или живи в правде, плохой и суровой. Не получится при Навальном и без брехни, и лучше чем было. Многие предпочитают привычную действительность, и не важно сколько и кем украдено за день.
Victor Yang: А вот прийди Навальный к власти - что он будет делать? Наверняка, будет" соблюдать международное право" и в первую очередь, отдаст Крым. Потом Курилы. Потом потихоньку национальные республики - субъекты федерации будут реализовывать своё право на самоопределение, ну а после этого уже и России не будет? Россияне правда хотят такого?
Из чего получаются такие умозаключения? Всех, кроме Путина, считаете предателями? Если кто-то из таких как Навальный всё-таки придёт к власти, то, наверное, сначала возьмутся за внутренние проблемы, воровство/кумовство прекратят. Без этого будет как у нас: вроде вывеску сменили, а за прилавком те же самые рожи. И воруют пуще прежнего.
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