Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы. Читать новость
abaika95: Цитата-/БЕДНАЯ Россия, страна алкаголиков и глупцов!!!/ Ну зачем так? Вас ФСБ после этих слов в Россию не пустит теперь! Скажите что там есть один умный,но и тот чаем траванулся в туалете самолёта)))
Неужели прав alex, что abaikЕ настолько не хватает постов, что он уже тупо комментирует вырванные из контекста фразы,как одну законченную мысль? И ведь ещё советы этот, "пишущий диссертацию", "знаток" даёт! (изумленно) Похоже, ему безразлично мнение тех, кто его читает, об его уме, его грамотности, его эрудиции Диагноз подтверждается - графоман!
Цитата-/Похоже, ему безразлично мнение тех, кто его читает, об его уме, его грамотности, его эрудиции/
Вы только это поняли ? Сидели бы тут профессора да что-то знающие и понимающие люди (хотябы сталкер да йанг чаще заходил) мне небыло бы безразлично их мнение, а так......перед кем расшаркиваться то?) Перед вами? Мде
Вот видите как вредна изоляция, которую устроили не очень умные чинуши. Люди начинают часами смотреть чёрте-чё! Вместо того, чтоб посмотреть краткий обзор в свободной прессе. Это же насколько нечего было делать!
Говорят во время этого мухи массово дохли от скуки прямо на телевизорах и в полете.
Раз уж вы посмотрели всё это. Есть ещё ммммааааленькое такое продолжение конференции. По телефонной связи! Немножко веселее и зрителей поболее. Мухи если и будут дохнуть, то исключительно от смеха.
Всех с приближающимся НГ.
Уже завтра день прибавится на нашей широте на 2 секунды! Весна обязательно будет! Ну если смотреть правильные конференции
Судя по тому, как сильно сжали бубенцы провалившему пранк Навального сотруднику - экспертизу голоса ждет полное фиаско )) Не удивлюсь, если этому горе сотруднику и пол сменят к утру. Причем сначала нечаянно сменят пол, а уж потом прийдет осознание того, что это очень хорошая идея
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