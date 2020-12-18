Отправлено: - 21:48

abaika95:

Цитата-/БЕДНАЯ Россия, страна алкаголиков и глупцов!!!/

Ну зачем так? Вас ФСБ после этих слов в Россию не пустит теперь! Скажите что там есть один умный,но и тот чаем траванулся в туалете самолёта)))

Цитата:Неужели прав alex, что abaikЕ настолько не хватает постов, что он уже тупо комментирует вырванные из контекста фразы,как одну законченную мысль?И ведь ещё советы этот, "пишущий диссертацию", "знаток" даёт! (изумленно)Похоже, ему безразлично мнение тех, кто его читает, об его уме, его грамотности, его эрудицииДиагноз подтверждается - графоман!