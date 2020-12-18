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≡ Конференция Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40565
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
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Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 19:45
#45
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Цитата-/БЕДНАЯ Россия, страна алкаголиков и глупцов!!!/



Ну зачем так? Вас ФСБ после этих слов в Россию не пустит теперь! Скажите что там есть один умный,но и тот чаем траванулся в туалете самолёта)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10125
Re: Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 20:14
#46
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Стоит мужик у Кремля с плакатом "Воров на нары".


Холодно, зима, вор захотел домой, на нары. Ну его и отправили до хаты.
Сейчас ужинает наверное,
котлеты с макаронами уплетает.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2143
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 21:48
#47
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Цитата:
abaika95:
Цитата-/БЕДНАЯ Россия, страна алкаголиков и глупцов!!!/
Ну зачем так? Вас ФСБ после этих слов в Россию не пустит теперь! Скажите что там есть один умный,но и тот чаем траванулся в туалете самолёта)))



Неужели прав alex, что abaikЕ настолько не хватает постов, что он уже тупо комментирует вырванные из контекста фразы,как одну законченную мысль?
И ведь ещё советы этот, "пишущий диссертацию", "знаток" даёт! (изумленно)
Похоже, ему безразлично мнение тех, кто его читает, об его уме, его грамотности, его эрудиции
Диагноз подтверждается - графоман!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 21:54
#48
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Цитата-/Похоже, ему безразлично мнение тех, кто его читает, об его уме, его грамотности, его эрудиции/


Вы только это поняли ? Сидели бы тут профессора да что-то знающие и понимающие люди (хотябы сталкер да йанг чаще заходил) мне небыло бы безразлично их мнение, а так......перед кем расшаркиваться то?) Перед вами? Мде
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20664
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 22:24
#49
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Цитата:
таноми52:
Неужели прав alex, что abaikЕ настолько не хватает постов,

А зачем, они, посты, ему - нужны?... :lol: :oops: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
4
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 00:49
#50
Комментарий проходит проверку.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11339
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 01:36
#51
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Вот видите как вредна изоляция, которую устроили не очень умные чинуши.
Люди начинают часами смотреть чёрте-чё! Вместо того, чтоб посмотреть краткий обзор в свободной прессе.
Это же насколько нечего было делать!

Говорят во время этого мухи массово дохли от скуки прямо на телевизорах и в полете. :lol:

Раз уж вы посмотрели всё это.
Есть ещё ммммааааленькое такое продолжение конференции.
По телефонной связи!
Немножко веселее и зрителей поболее.
Мухи если и будут дохнуть, то исключительно от смеха. :lol: :lol:




Всех с приближающимся НГ.
:lol:

Уже завтра день прибавится на нашей широте на 2 секунды!
Весна обязательно будет!
Ну если смотреть правильные конференции :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11339
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 01:52
#52
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Для тех, кто не смог понять, о чем написал автор новости, краткий пересказ этого скучного явления:



Для тех кому очень трудно посмотреть и понять эти сухие 18 минут выжимки выше, есть ещё более краткая и доступная для понимания версия.
Наша Камчатка там упоминается ;-)

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