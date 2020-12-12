Отправлено: - 19:45

Coopidon:

Как-же так!? Ранее вами была озвучена иная информация, где Казахстан был гораздо впереди всего СНГ. Где же вам верить, здесь или там?

Цитата:В апреле текущего года со ссылкой на Комсомолку также отмечал, что Россия самая богатая страна в мире, цитирую:Кайрат стайер: Тут не соглашусь, самая богатая страна в мире всё таки Россия. Ещё в 2012 году в статье "Строительство справедливости. Социальная политика для России" в разделе Сбережение России отмечали, что на нашей территории сосредоточено порядка 40 процентов мировых природных богатств. А население - это лишь 2 процента от жителей Земли. Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться не нами и.т.д.Казахстан конечно тоже не бедная страна, условно возможно примерно 0,1% населения от мирового и несколько процентов мировых богатств. Но у РФ как отмечают 40% природных богатств и 2% населения. Получается остальные 60% богатств принадлежат 98% населения мира, вот такая простая арифметика.Подробнее здесь: