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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:02
Цитата:
Ну это уж мы сами как-нибудь решим.
alex_60:
так берите его в охапку, вместо бутча.
так берите его в охапку, вместо бутча.
Ну это уж мы сами как-нибудь решим.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10125
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:05
Цитата:
А ну да. Закрыться как с бутчем в ветке, тогда это будет дурдом 3.
А вы еще от дурдома два не отошли.
maxsaf:
Ну это уж мы сами как-нибудь решим.
Ну это уж мы сами как-нибудь решим.
А ну да. Закрыться как с бутчем в ветке, тогда это будет дурдом 3.
А вы еще от дурдома два не отошли.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:13
Цитата-/Они никто не знал, что высказывались публично. Любой кухонный разговор, выложенный на ютуб - тоже станет публичным высказыванием?/
Они не знали и не видели что участвуют в программе?)) Ну тупые (Задорнов)
Да любой опубликованный кухонный разговор,пост,комментарий где человек поддерживает сепаратизм и захват части своей
страны другой страной это публичное высказвание которое должно караться
Цитата-/Граждане Казахстана, которые поглядывают в сторону России - держите язык за зубами!/
Писал выше,пусть поглядывают сколько влезет,зачем на камеру испражняться в том что России надо отдать часть территории РК?
Или думаете в России по другому? Представьте видео где на кухне на камеру сидят бородатые дядьки и утверждают что Татарстану надо отделится от России и еще приветствуют это? Или в Ростове ряженные казаки сидят и публично рассуждают что территория войска донского должна получить независимость,ФСБ,СК все мимо ушей должны пропустить? к слову те органы которые наказывают россиян за репостики в контакте )
Цитата-/Нежелание учить государственный язык будет приравнено к сепаратизму?/
Нет а где-то есть такая норма? В России вроде не приветствуют когда на гос языке не общаешься особенно в сфере обслуги так и тут будет)
Они не знали и не видели что участвуют в программе?)) Ну тупые (Задорнов)
Да любой опубликованный кухонный разговор,пост,комментарий где человек поддерживает сепаратизм и захват части своей
страны другой страной это публичное высказвание которое должно караться
Цитата-/Граждане Казахстана, которые поглядывают в сторону России - держите язык за зубами!/
Писал выше,пусть поглядывают сколько влезет,зачем на камеру испражняться в том что России надо отдать часть территории РК?
Или думаете в России по другому? Представьте видео где на кухне на камеру сидят бородатые дядьки и утверждают что Татарстану надо отделится от России и еще приветствуют это? Или в Ростове ряженные казаки сидят и публично рассуждают что территория войска донского должна получить независимость,ФСБ,СК все мимо ушей должны пропустить? к слову те органы которые наказывают россиян за репостики в контакте )
Цитата-/Нежелание учить государственный язык будет приравнено к сепаратизму?/
Нет а где-то есть такая норма? В России вроде не приветствуют когда на гос языке не общаешься особенно в сфере обслуги так и тут будет)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:11
Цитата:
Что конкретно вам не понятно в нашем с Абайкой разговоре?
alex_60:
Что конкретно вам не понятно в нашем с Абайкой разговоре?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:38
Пол часа назад на ютубе выложили фильм "Плач великой степи". Я думаю, что после просмотра будет что обсудить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:51
Цитата-/Пол часа назад на ютубе выложили фильм "Плач великой степи"./
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13515
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 22:54
Цитата:
Интересно, но современность уже не так - во-первых, все были свидетелями тех событий (пусть даже через СМИ), а во-вторых, в своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии.
abaika95:
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
Интересно, но современность уже не так - во-первых, все были свидетелями тех событий (пусть даже через СМИ), а во-вторых, в своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 23:12
Цитата-/Интересно, но современность уже не так/
А мне норм обновить что было,тут что в начале года уже не помнишь а 5 лет назад да ещё про Россию сама то)
Цитата-/своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии./
Это есть,никуда без этого объективная подача никому не интересна,ты либо за тех либо за этих
А мне норм обновить что было,тут что в начале года уже не помнишь а 5 лет назад да ещё про Россию сама то)
Цитата-/своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии./
Это есть,никуда без этого объективная подача никому не интересна,ты либо за тех либо за этих
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 754
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:02
Народный Контроль вышел на тропу из небытия Златоуста.
С реинкарнацией вас!
Думаю что не с последней...
Клана Погремушек прибыло.
С реинкарнацией вас!
Думаю что не с последней...
Клана Погремушек прибыло.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:11
Цитата:
Это уже может быть не тот же самый народный контроль, вернее тот, но немного другой. Со временем меняется точка зрения, взгляд на некоторые вещи. Тем более если начинаешь смотреть под другим углом
Coopidon:
Народный Контроль
Народный Контроль
Это уже может быть не тот же самый народный контроль, вернее тот, но немного другой. Со временем меняется точка зрения, взгляд на некоторые вещи. Тем более если начинаешь смотреть под другим углом
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:15
Цитата:
Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия. Само собой один фильм ничего не сделает, но в связке с другими подобными вещами результат не заставит себя долго ждать. Тут важно не перестараться.
abaika95:
Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия. Само собой один фильм ничего не сделает, но в связке с другими подобными вещами результат не заставит себя долго ждать. Тут важно не перестараться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:17
Цитата:
То есть вы уже этот фильм видели, до того как он попал на ютуб? А разве премьера уже была?
abaika95:
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
То есть вы уже этот фильм видели, до того как он попал на ютуб? А разве премьера уже была?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:37
Цитата-/Клана Погремушек прибыло/
У вас че ещё и клан есть? А девиз у вас какой "неси пустозвонство в массы?"))
Цитата-/Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия/
Незнаю,я не смотрел)
У вас че ещё и клан есть? А девиз у вас какой "неси пустозвонство в массы?"))
Цитата-/Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия/
Незнаю,я не смотрел)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:40
Цитата:
Ну вы же написали "тоже неплохо" вместо "неплохо". То есть фильм вы не смотрели - а мнение уже сформировалось?
abaika95:
Незнаю,я не смотрел)
Незнаю,я не смотрел)
Ну вы же написали "тоже неплохо" вместо "неплохо". То есть фильм вы не смотрели - а мнение уже сформировалось?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:43
Цитата-/Ну вы же написали "тоже неплохо/
Не осмотрел и пока не осуждаю можно так сказать) вот как посмотрю вот тогда осудю)
Не осмотрел и пока не осуждаю можно так сказать) вот как посмотрю вот тогда осудю)
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