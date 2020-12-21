Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-13°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 971 из 972«1...969970971972»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:02
#14551
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так берите его в охапку, вместо бутча.

Ну это уж мы сами как-нибудь решим.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10125
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:05
#14552
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну это уж мы сами как-нибудь решим.


А ну да. Закрыться как с бутчем в ветке, тогда это будет дурдом 3.
А вы еще от дурдома два не отошли.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 20:13
#14553
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Они никто не знал, что высказывались публично. Любой кухонный разговор, выложенный на ютуб - тоже станет публичным высказыванием?/



Они не знали и не видели что участвуют в программе?)) Ну тупые (Задорнов)

Да любой опубликованный кухонный разговор,пост,комментарий где человек поддерживает сепаратизм и захват части своей
страны другой страной это публичное высказвание которое должно караться




Цитата-/Граждане Казахстана, которые поглядывают в сторону России - держите язык за зубами!/


Писал выше,пусть поглядывают сколько влезет,зачем на камеру испражняться в том что России надо отдать часть территории РК?

Или думаете в России по другому? Представьте видео где на кухне на камеру сидят бородатые дядьки и утверждают что Татарстану надо отделится от России и еще приветствуют это? Или в Ростове ряженные казаки сидят и публично рассуждают что территория войска донского должна получить независимость,ФСБ,СК все мимо ушей должны пропустить? к слову те органы которые наказывают россиян за репостики в контакте )




Цитата-/Нежелание учить государственный язык будет приравнено к сепаратизму?/


Нет а где-то есть такая норма? В России вроде не приветствуют когда на гос языке не общаешься особенно в сфере обслуги так и тут будет)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:11
#14554
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Что конкретно вам не понятно в нашем с Абайкой разговоре?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:38
#14555
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пол часа назад на ютубе выложили фильм "Плач великой степи". Я думаю, что после просмотра будет что обсудить.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 21:51
#14556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пол часа назад на ютубе выложили фильм "Плач великой степи"./



Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13515
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 22:54
#14557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)

Интересно, но современность уже не так - во-первых, все были свидетелями тех событий (пусть даже через СМИ), а во-вторых, в своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 23:12
#14558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Интересно, но современность уже не так/



А мне норм обновить что было,тут что в начале года уже не помнишь а 5 лет назад да ещё про Россию сама то)




Цитата-/своей пропаганде Парфёнов уже не уступает первому каналу (с обратным знаком, конечно) - те же удобные для него трактовки и комментарии./



Это есть,никуда без этого объективная подача никому не интересна,ты либо за тех либо за этих
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
754
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:02
#14559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный Контроль вышел на тропу из небытия Златоуста.
С реинкарнацией вас!
Думаю что не с последней...
8-)
Клана Погремушек прибыло.
8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:11
#14560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Народный Контроль

Это уже может быть не тот же самый народный контроль, вернее тот, но немного другой. Со временем меняется точка зрения, взгляд на некоторые вещи. Тем более если начинаешь смотреть под другим углом ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:15
#14561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия. Само собой один фильм ничего не сделает, но в связке с другими подобными вещами результат не заставит себя долго ждать. Тут важно не перестараться. :-(
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:17
#14562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Намедни Парфенова про 2015 год тоже неплохо)

То есть вы уже этот фильм видели, до того как он попал на ютуб? А разве премьера уже была?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:37
#14563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Клана Погремушек прибыло/




У вас че ещё и клан есть? А девиз у вас какой "неси пустозвонство в массы?"))




Цитата-/Не представляю, как такие фильмы могут способствовать укреплению межнационального согласия/


Незнаю,я не смотрел)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9405
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:40
#14564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незнаю,я не смотрел)

Ну вы же написали "тоже неплохо" вместо "неплохо". То есть фильм вы не смотрели - а мнение уже сформировалось?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 00:43
#14565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вы же написали "тоже неплохо/




Не осмотрел и пока не осуждаю можно так сказать) вот как посмотрю вот тогда осудю)
Профайл
Страница 971 из 972«1...969970971972»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS