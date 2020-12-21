Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 20:13

Цитата-/Они никто не знал, что высказывались публично. Любой кухонный разговор, выложенный на ютуб - тоже станет публичным высказыванием?/







Они не знали и не видели что участвуют в программе?)) Ну тупые (Задорнов)



Да любой опубликованный кухонный разговор,пост,комментарий где человек поддерживает сепаратизм и захват части своей

страны другой страной это публичное высказвание которое должно караться









Цитата-/Граждане Казахстана, которые поглядывают в сторону России - держите язык за зубами!/





Писал выше,пусть поглядывают сколько влезет,зачем на камеру испражняться в том что России надо отдать часть территории РК?



Или думаете в России по другому? Представьте видео где на кухне на камеру сидят бородатые дядьки и утверждают что Татарстану надо отделится от России и еще приветствуют это? Или в Ростове ряженные казаки сидят и публично рассуждают что территория войска донского должна получить независимость,ФСБ,СК все мимо ушей должны пропустить? к слову те органы которые наказывают россиян за репостики в контакте )









Цитата-/Нежелание учить государственный язык будет приравнено к сепаратизму?/





Нет а где-то есть такая норма? В России вроде не приветствуют когда на гос языке не общаешься особенно в сфере обслуги так и тут будет)