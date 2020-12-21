Отправлено: - 15:50

И ведь практически всегда,такие супер схемы мутит именно ЗАМА начальник так,гулял рядом и не знал. Цирк да и только,чес словоТеперь эти 40 залоговых лямов отдаст на зоне и через пару лет будет дома.