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≡ Больше, чем просил прокурор. По делу о передаче крупной взятки чиновнику управления образования вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40564
Больше, чем просил прокурор. По делу о передаче крупной взятки чиновнику управления образования вынесли приговор
Отправлено: 21.12.20 - 15:50
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- Вина подсудимого в том, что он требовал откат в размере 10% с фирмы-поставщика компьютеров для дистанционного обучения в школах ТОО "Альянс СИ", полностью доказана. Она доказывается показаниями свидетелей, - разъяснила суть приговора судья.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
427
Re: Больше, чем просил прокурор. По делу о передаче крупной...
Отправлено: 21.12.20 - 15:50
#1
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И ведь практически всегда,такие супер схемы мутит именно ЗАМ ;-) А начальник так,гулял рядом и не знал. Цирк да и только,чес слово :lol: Теперь эти 40 залоговых лямов отдаст на зоне и через пару лет будет дома.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
8
Re: Больше, чем просил прокурор. По делу о передаче крупной...
Отправлено: 21.12.20 - 18:51
#2
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Цитата:
Сабыр:

Всё так и есть. Но верю что меч не минует головы его хитроумного начальника
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