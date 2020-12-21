Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 17:27

Когда я слышу от кого-то, как звиздато жить "на Западе", я всегда деловито задаю пять вопросов. - А где конкретно и сколько восторгатор жил? - За чей счёт он там жил? - Болел ли он там хоть раз чем-то большим чем ОРВИ? - Есть ли у него там собственное жильё? - Получит ли он там пенсию? Интересно, что после ответов, обычно, выясняется, что те, кто "звиздато" живут там - живут, обычно, за чей-то счет ( родители, контракт, госслужба и проч.)и здесь могли бы жить не хуже. Но большая часть восторгаторов понятия не имеет о реальной жизни "там". А те, кто реально живёт от зарплаты до зарплаты, никаких иллюзий на тему счастливой и беззаботной жизни "там" не имеет. Просто так сложилась жизнь... ...Я это не о том, что там хреново, а у нас, типа, рай. Нет. Жизнь у нас очень трудна. Но если ты оказался никому не нужен здесь, то точно так же ты н*х никому не нужен "там". Только языковая среда другая. И ностальгия...

(Российский писатель и журналист Влад Шурыгин)