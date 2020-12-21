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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 09:39
#14521
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последняя трудовая неделя года.
года, который запомнится надолго...
надо потрудится с хорошим настроением,
подарки,мандарины,гуси,красная рыба,икра.
только успевай работать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9390
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 13:22
#14522
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Какой любопытный персонаж нарисовался - Салкенова, да еще и Фомина, с мая 17 года гордо хранившая молчание. Ну, слушаем внимательно теперь :lol:

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.12.2020 - 16:51]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 13:54
#14523
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Цитата:
alex_60:
Скоро опять в баню...

На форуме это выражение неоднозначно звучит...
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:04
#14524
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Цитата:
Victor Yang:
На форуме это выражение неоднозначно звучит...


ну, товарищ ... Дракон, " без всякой лести сдержанный, воспитанный и дисциплинированный",
как его оценивает бегун на длинные дистанции
(я то то с этим не согласен, это главный хулиган форума),
связал это с процессом мытья в бане (помывочное заведение),
о чем и я думал когда писал.
также были оценки что это связано с шайкой бандитов,
если подходить с философской стороны вопроса.
а у тебя какие ассоциации?

[Исправлено: alex_60, 21.12.2020 - 16:07]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:19
#14525
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не совсем понял.
всегда считал,
что если форумчанин указывает в своем профиле данные о себе,
где живет,какая у него подпись,
и тд и эта информация доступна всем абсолютно,
то эта информация публичная.
это не так разве?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:30
#14526
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в ветке о свадьбе в Рудном говорят
о фашистских организациях.
да уж.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:31
#14527
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Надо указать, что я живу в Тегусигальпе.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:42
#14528
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Цитата:
alex_60:
а у тебя какие ассоциации?

"Баня"= Бан за нарушения на форуме.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:51
#14529
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Цитата:
alex_60:
эта информация публичная. это не так разве?

Вы правы. Поскольку фамилии указаны открыто в профиле, это означает, что пользователь не против их оглашения. Однако имя в профиле не указано. А в комментарии maxsaf оно было. Поэтому модератор и удалил коммент. Сейчас отредактирую и восстановлю.
Профайл Посетить вебсайт
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:52
#14530
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Однако имя в профиле не указано


да, это так.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:27
#14531
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Когда я слышу от кого-то, как звиздато жить "на Западе", я всегда деловито задаю пять вопросов. - А где конкретно и сколько восторгатор жил? - За чей счёт он там жил? - Болел ли он там хоть раз чем-то большим чем ОРВИ? - Есть ли у него там собственное жильё? - Получит ли он там пенсию? Интересно, что после ответов, обычно, выясняется, что те, кто "звиздато" живут там - живут, обычно, за чей-то счет ( родители, контракт, госслужба и проч.)и здесь могли бы жить не хуже. Но большая часть восторгаторов понятия не имеет о реальной жизни "там". А те, кто реально живёт от зарплаты до зарплаты, никаких иллюзий на тему счастливой и беззаботной жизни "там" не имеет. Просто так сложилась жизнь... ...Я это не о том, что там хреново, а у нас, типа, рай. Нет. Жизнь у нас очень трудна. Но если ты оказался никому не нужен здесь, то точно так же ты н*х никому не нужен "там". Только языковая среда другая. И ностальгия...
(Российский писатель и журналист Влад Шурыгин)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6258
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:28
#14532
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Кстати для Макса сообщение

Твоя любимая тема,на этот раз Лисаковчане отлечились,лавры Божко всем покая не дают)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2049
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:36
#14533
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2142
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 18:32
#14534
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Цитата:
abaika95:
а этот раз Лисаковчане отлечились


ОтлЕчились или отлИчились?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 18:55
#14535
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Цитата:
таноми52:
ОтлЕчились или отлИчились?


Подкармливаете?
А ему сейчас ох как нужны посты.
Любые.
Сегодня что то комиссии не было.
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