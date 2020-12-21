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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 09:39
последняя трудовая неделя года.
года, который запомнится надолго...
надо потрудится с хорошим настроением,
подарки,мандарины,гуси,красная рыба,икра.
только успевай работать.
года, который запомнится надолго...
надо потрудится с хорошим настроением,
подарки,мандарины,гуси,красная рыба,икра.
только успевай работать.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 9390
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 13:22
Цитата:
Какой любопытный персонаж нарисовался - Салкенова, да еще и Фомина, с мая 17 года гордо хранившая молчание. Ну, слушаем внимательно теперь
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.12.2020 - 16:51]
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой любопытный персонаж нарисовался - Салкенова, да еще и Фомина, с мая 17 года гордо хранившая молчание. Ну, слушаем внимательно теперь
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.12.2020 - 16:51]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 13:54
Цитата:
На форуме это выражение неоднозначно звучит...
alex_60:
Скоро опять в баню...
Скоро опять в баню...
На форуме это выражение неоднозначно звучит...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:04
Цитата:
ну, товарищ ... Дракон, " без всякой лести сдержанный, воспитанный и дисциплинированный",
как его оценивает бегун на длинные дистанции
(я то то с этим не согласен, это главный хулиган форума),
связал это с процессом мытья в бане (помывочное заведение),
о чем и я думал когда писал.
также были оценки что это связано с шайкой бандитов,
если подходить с философской стороны вопроса.
а у тебя какие ассоциации?
[Исправлено: alex_60, 21.12.2020 - 16:07]
Victor Yang:
На форуме это выражение неоднозначно звучит...
На форуме это выражение неоднозначно звучит...
ну, товарищ ... Дракон, " без всякой лести сдержанный, воспитанный и дисциплинированный",
как его оценивает бегун на длинные дистанции
(я то то с этим не согласен, это главный хулиган форума),
связал это с процессом мытья в бане (помывочное заведение),
о чем и я думал когда писал.
также были оценки что это связано с шайкой бандитов,
если подходить с философской стороны вопроса.
а у тебя какие ассоциации?
[Исправлено: alex_60, 21.12.2020 - 16:07]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:19
не совсем понял.
всегда считал,
что если форумчанин указывает в своем профиле данные о себе,
где живет,какая у него подпись,
и тд и эта информация доступна всем абсолютно,
то эта информация публичная.
это не так разве?
всегда считал,
что если форумчанин указывает в своем профиле данные о себе,
где живет,какая у него подпись,
и тд и эта информация доступна всем абсолютно,
то эта информация публичная.
это не так разве?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:30
в ветке о свадьбе в Рудном говорят
о фашистских организациях.
да уж.
о фашистских организациях.
да уж.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:31
Надо указать, что я живу в Тегусигальпе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:42
Цитата:
"Баня"= Бан за нарушения на форуме.
alex_60:
а у тебя какие ассоциации?
а у тебя какие ассоциации?
"Баня"= Бан за нарушения на форуме.
Т
Модератор(Администрация сайта)
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- 609
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:51
Цитата:
Вы правы. Поскольку фамилии указаны открыто в профиле, это означает, что пользователь не против их оглашения. Однако имя в профиле не указано. А в комментарии maxsaf оно было. Поэтому модератор и удалил коммент. Сейчас отредактирую и восстановлю.
alex_60:
эта информация публичная. это не так разве?
эта информация публичная. это не так разве?
Вы правы. Поскольку фамилии указаны открыто в профиле, это означает, что пользователь не против их оглашения. Однако имя в профиле не указано. А в комментарии maxsaf оно было. Поэтому модератор и удалил коммент. Сейчас отредактирую и восстановлю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 16:52
Цитата:
да, это так.
Тимур Гафуров:
Однако имя в профиле не указано
Однако имя в профиле не указано
да, это так.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:27
Когда я слышу от кого-то, как звиздато жить "на Западе", я всегда деловито задаю пять вопросов. - А где конкретно и сколько восторгатор жил? - За чей счёт он там жил? - Болел ли он там хоть раз чем-то большим чем ОРВИ? - Есть ли у него там собственное жильё? - Получит ли он там пенсию? Интересно, что после ответов, обычно, выясняется, что те, кто "звиздато" живут там - живут, обычно, за чей-то счет ( родители, контракт, госслужба и проч.)и здесь могли бы жить не хуже. Но большая часть восторгаторов понятия не имеет о реальной жизни "там". А те, кто реально живёт от зарплаты до зарплаты, никаких иллюзий на тему счастливой и беззаботной жизни "там" не имеет. Просто так сложилась жизнь... ...Я это не о том, что там хреново, а у нас, типа, рай. Нет. Жизнь у нас очень трудна. Но если ты оказался никому не нужен здесь, то точно так же ты н*х никому не нужен "там". Только языковая среда другая. И ностальгия...
(Российский писатель и журналист Влад Шурыгин)
(Российский писатель и журналист Влад Шурыгин)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:28
Кстати для Макса сообщение
Твоя любимая тема,на этот раз Лисаковчане отлечились,лавры Божко всем покая не дают)
Твоя любимая тема,на этот раз Лисаковчане отлечились,лавры Божко всем покая не дают)
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2049
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 17:36
(Полноправные пользователи)
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- 2142
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 18:32
Цитата:
ОтлЕчились или отлИчились?
abaika95:
а этот раз Лисаковчане отлечились
а этот раз Лисаковчане отлечились
ОтлЕчились или отлИчились?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.12.20 - 18:55
Цитата:
Подкармливаете?
А ему сейчас ох как нужны посты.
Любые.
Сегодня что то комиссии не было.
таноми52:
ОтлЕчились или отлИчились?
ОтлЕчились или отлИчились?
Подкармливаете?
А ему сейчас ох как нужны посты.
Любые.
Сегодня что то комиссии не было.
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