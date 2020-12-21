Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40564
Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 12:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинговая группа прервала торжественное мероприятие, которое проходило в ресторане "Керуен" в Рудном 19 декабря. На свадьбе присутствовало более 30 человек. Теперь владельцу заведения и гостям придется выплатить штраф.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20663
Re: Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 12:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генерал же говорил, что Полиция-
не мониторит... :lol: :-o ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4335
Re: Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 12:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, чтоб погулять свадьбу или юбилей надо глубокую конспирацию включить, иначе заявится гестапо и поведет на расстрел. Ну и времена. Кстати, а чего эти из гестапо утренние автобусы не мониторят?
Профайл Посетить вебсайт
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
87
Re: Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 16:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без стукачей здесь не обошлось,тук тук и бабосики заработал за донос и гестапо тут как тут
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13514
Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 16:53
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
Без стукачей здесь не обошлось,тук тук и бабосики заработал за донос и гестапо тут как тут

Цитата:
сайлау курманов:
надо глубокую конспирацию включить, иначе заявится гестапо и поведет на расстрел.

С такими экземплярами до цивилизации далеко.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4335
Re: Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 18:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает, девятиэтажка для медколледжа чем закончилось? Вроде проезжал мимо, достроили что ли? А как решение суда? Судебный исполнитель?
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20663
Рудничане праздновали свадьбу в ресторане во время карантина
Отправлено: 21.12.20 - 18:42
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
А как решение суда?

Было...Цитата:
сайлау курманов:
Судебный исполнитель?

Жив-здоров, навереое - иполняет... :lol: :oops: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS