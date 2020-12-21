Отправлено: - 16:53

Охотник:

Без стукачей здесь не обошлось,тук тук и бабосики заработал за донос и гестапо тут как тут

сайлау курманов:

надо глубокую конспирацию включить, иначе заявится гестапо и поведет на расстрел.

Цитата:Цитата:С такими экземплярами до цивилизации далеко.