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≡ Есть ли в Казахстане наука?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40564
Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 17.12.20 - 17:48
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Ректор одного из ведущих региональных университетов Алма Дощанова разместила в соцсетях свой комментарий, в котором рассуждает о том, нужен ли Костанайской области перевод в свой часовой пояс, и приходит к выводу, что не нужен. Общественность Костанайской области, которая 16 лет живет в 6-м часовом поясе и говорит о возврате в свой часовой пояс с 2014 года, глубоко возмущена данной публикацией.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
518
Re: Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 17.12.20 - 17:48
#1
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Цитата:
Алма Дощанова разместила в соцсетях свой комментарий, в котором рассуждает о том, нужен ли Костанайской области перевод в свой часовой пояс, и приходит к выводу, что не нужен. Источник:

Ей, видимо, и голоса не нужны...
Ну нет, так нет...
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
48
Re: Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 21.12.20 - 00:03
#2
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При чем над текстом не заморачивалась,а просто взяла с российской статьи "Перевод часов на летнее и зимнее время в 2020 году:надо ли переводить часы в России как, якобы, свои рассуждения....... Не удосужившись вникнуть,что статья как раз и говорит о том, что нужно жить в правильном времени,а не в летнем, как наша область.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7077
Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 21.12.20 - 13:11
#3
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Цитата:
Настенька:
При чем над текстом не заморачивалась,а просто взяла с российской статьи "Перевод часов на летнее и зимнее время в 2020 году:надо ли переводить часы в России

Оба-на! Вот это ректор лажанулась!
Сработал рецепт "Лапша Архимеда": - А ты говори так, никто не проверит!
Вот её пост в фэйсбуке:

А вот в Комсомольской правде:

А где же свои мысли? Смешное про электросчетчики и отсебятина про взаимодействие с министерствами - не в счёт. Западный Казахстан как-то же умудряется работать.
Так и напрашивается вывод... точнее два:
-Не виноватая она, её заставили!
- Пироги должен печь пирожник, а о времени говорить - ученые института географии....
что и было сделано. Но Архимед Мухамбетов привык опираться на нужных людей с нужным "мнением"... к сожалению скопированным ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1901
Re: Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 21.12.20 - 13:34
#4
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Цитата:
yudjin:
от это ректор лажанулась!

велела подчиненным подготовить текст, они не парясь скопипастили и всё..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13514
Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 21.12.20 - 13:52
#5
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Цитата:
Настенька:
как, якобы, свои рассуждения..

Ну они привыкли научные работы писать, по абзацу скопировав из различных источников - этакий фанфик. И при этом уникальность в объёме всей работы получается довольно высокая. Но в данном случае абзац вполне нейтрального содержания - ничего страшного я тут не вижу. Ну можно было рерайт текста сделать, конечно.

p.S. Тэк-ссс, на подарок племяннику заработал.... :-P ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6258
Re: Есть ли в Казахстане наука?
Отправлено: 21.12.20 - 18:22
#6
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Цитата-/Пироги должен печь пирожник, а о времени говорить - ученые института географии/


Ты тогда тут причем? И Ведлер и Нурхожаев и Сушко с Божко?) Идите учебник за 6 класс штудируйте и ищите где текст совпадает




Цитата-/Мы настаиваем, чтобы министерство образования дало оценку вышеуказанному инциденту. А также нашло специалистов-географов, которые все-таки смогли бы публично определить часовой пояс Костанайской области/



Естественно надо надо,вы же смотрите в учебник за 6 класс и видите фигу с +1 часом,вот для всех подписавшихся кто не разбирается, надо исследования провести и вывести вывод, что у нас время надо переводить на 2 часа и по сути везде по всей стране менять.....


Но нет зачем оно нам? Мы будет обзацы выискивать в текстах
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