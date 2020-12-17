Отправлено: - 13:11

Настенька:

При чем над текстом не заморачивалась,а просто взяла с российской статьи "Перевод часов на летнее и зимнее время в 2020 году:надо ли переводить часы в России

Цитата:Оба-на! Вот это ректор лажанулась!Сработал рецепт "Лапша Архимеда": - А ты говори так, никто не проверит!Вот её пост в фэйсбуке:А вот в Комсомольской правде:А где же свои мысли? Смешное про электросчетчики и отсебятина про взаимодействие с министерствами - не в счёт. Западный Казахстан как-то же умудряется работать.Так и напрашивается вывод... точнее два:-Не виноватая она, её заставили!- Пироги должен печь пирожник, а о времени говорить - ученые института географии....что и было сделано. Но Архимед Мухамбетов привык опираться на нужных людей с нужным "мнением"... к сожалению скопированным