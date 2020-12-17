Ректор одного из ведущих региональных университетов Алма Дощанова разместила в соцсетях свой комментарий, в котором рассуждает о том, нужен ли Костанайской области перевод в свой часовой пояс, и приходит к выводу, что не нужен. Общественность Костанайской области, которая 16 лет живет в 6-м часовом поясе и говорит о возврате в свой часовой пояс с 2014 года, глубоко возмущена данной публикацией. Читать статью
Настенька: При чем над текстом не заморачивалась,а просто взяла с российской статьи "Перевод часов на летнее и зимнее время в 2020 году:надо ли переводить часы в России
Оба-на! Вот это ректор лажанулась! Сработал рецепт "Лапша Архимеда": - А ты говори так, никто не проверит! Вот её пост в фэйсбуке: А вот в Комсомольской правде: А где же свои мысли? Смешное про электросчетчики и отсебятина про взаимодействие с министерствами - не в счёт. Западный Казахстан как-то же умудряется работать. Так и напрашивается вывод... точнее два: -Не виноватая она, её заставили! - Пироги должен печь пирожник, а о времени говорить - ученые института географии.... что и было сделано. Но Архимед Мухамбетов привык опираться на нужных людей с нужным "мнением"... к сожалению скопированным
Ну они привыкли научные работы писать, по абзацу скопировав из различных источников - этакий фанфик. И при этом уникальность в объёме всей работы получается довольно высокая. Но в данном случае абзац вполне нейтрального содержания - ничего страшного я тут не вижу. Ну можно было рерайт текста сделать, конечно.
Цитата-/Пироги должен печь пирожник, а о времени говорить - ученые института географии/
Ты тогда тут причем? И Ведлер и Нурхожаев и Сушко с Божко?) Идите учебник за 6 класс штудируйте и ищите где текст совпадает
Цитата-/Мы настаиваем, чтобы министерство образования дало оценку вышеуказанному инциденту. А также нашло специалистов-географов, которые все-таки смогли бы публично определить часовой пояс Костанайской области/
Естественно надо надо,вы же смотрите в учебник за 6 класс и видите фигу с +1 часом,вот для всех подписавшихся кто не разбирается, надо исследования провести и вывести вывод, что у нас время надо переводить на 2 часа и по сути везде по всей стране менять.....
Но нет зачем оно нам? Мы будет обзацы выискивать в текстах
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