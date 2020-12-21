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≡ «Зима же на дворе!» - Установка детской площадки стала причиной конфликта в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40564
«Зима же на дворе!» - Установка детской площадки стала причиной конфликта в Костанае
Отправлено: 21.12.20 - 18:02
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Детскую площадку во дворе пятиэтажного дома № 9 в 5 микрорайоне подрядная организация ТОО «Стройпром 2» начала устанавливать сегодня, 21 декабря. Однако жильцы восприняли новость о монтаже долгожданной площадки с возмущением.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20663
Re: «Зима же на дворе!» - Установка детской площадки стала...
Отправлено: 21.12.20 - 18:02
#1
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Зима.Площадки стали - строить.
Ведь летом, небыло - когда... :lol: :oops: ;-)
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