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≡ Советы на каждый день
 
 
Страница 23 из 23«1...212223
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Куратор темы: Козлов я
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9389
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 11:58
#331
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Отдельный респект за работу с древесиной. Щас увлекся деревянными поддонами - их у нас очень много на работе. Разбираю и делаю лавочки скамейки кресла столы в огород, в сад, в лесок возле костра. Было бы неплохо еще пару советов по теме получить ;-)

Кстати, вот что у меня получается:







[Исправлено: maxsaf, 12.12.2020 - 12:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:12
#332
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Цитата:
alex_60:
Давай, измерь, скрин.

У меня кнопочный телефон... :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:14
#333
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Цитата:
maxsaf:
Кстати, вот что у меня получается

Очень даже прилично. :-) Поддоны - это вообще отдельная тема. Про нее можно бесконечно говорить и всегда будет что-то новое. Позже выставлю, может что-то и будет интересное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9389
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:23
#334
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Цитата:
Козлов я:
Про нее можно бесконечно говорить и всегда будет что-то новое.

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 14:01
#335
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Цитата:
maxsaf:

Посмотри пока вот этот блог. Здесь про поддоны от А до Я.
https://remstroiblog.ru/natalia/2017/05/22/22-idei-podelok-iz-poddonov-pallet-dlya-dachi-i-doma-svoimi-rukami-foto/
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 14.12.20 - 12:53
#336
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УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИ
Нас всегда привлекает что-то необычное, оригинальное. К такому относится и еда при помощи палочек. Ведь каждый из нас хоть раз бывал в суши-баре или китайском ресторане, где подают палочки вместо вилок. И вот тут нам пригодятся навыки еды с ними.
- Палочки - инструмент точный и надежный. Им можно взять как отдельное рисовое зернышко, так и кукурузный початок, стоит лишь попрактиковаться. Легче всего захватывать еду, когда палочки расположены под углом 45 градусов к столу.
- Одна из палочек всегда неподвижна: это основа, к которой прижимает еду второй элемент, подвижный.
- Не стоит держать палочки близко к основанию. Лучше, чтобы над ладонью виднелась их верхняя треть. Так лучше захватывать даже крупные куски, а руки будут на большом расстоянии от еды.
- Перед использованием слегка постучите концами палочек по столу или ладони, выравнивая их.
- Если нижние или верхние концы скрещиваются, значит, что-то не так и стоит поискать другое положение.

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Расслабьте руку. Положите одну палочку на ногтевую фалангу безымянного пальца и прижмите основанием большого.



Вложите в руку вторую палочку так, как вы всегда держите карандаш. Распрямите большой палец, подвигайте им, чтобы найти самое удобное положение. Все люди держат палочки чуть по разному.



Попробуйте подвигать второй палочкой. Чтобы опустить ее чуть нажмите указательным пальцем. Чтобы поднять, толкните ее средним пальцем вверх. Большой палец и первая палочка остаются неподвижными.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
Возьмите одну палочку большим и указательным пальцами.



Не меняя положения первой палочки, вложите в руку вторую, как показано на фото, и прижмите основанием большого пальца.



Зафиксируйте вторую палочку кончиком среднего пальца, найдите более удобное для вас положение.



Расслабьте руку и попробуйте, сгибая и разгибая указательный палец, подвигать верхней палочкой. Нижняя должна оставаться неподвижной.
Вот и все. Приятного аппетита!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 14.12.20 - 16:05
#337
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УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ЗА СТОЛОМ, ГДЕ ЕДЯТ ПАЛОЧКАМИ
- Везде, кроме Кореи, разрешается подносить миску с супом или рисом ближе ко рту, чтобы было удобнее есть. С тарелками такой номер не пройдет.
- К супу также подают палочки: сначала ими съедают твердые ингредиенты блюда, а потом выпивают или едят бульон ложкой.
- За редкими исключениями, руками есть не позволяется. Если большой кусок пищи нельзя разделить на более мелкие (например, это утиная ножка), то нужно аккуратно поднести его ко рту и есть.
- А вот классическое суши и является тем самым исключением: кусочки обычно берут рукой и в соус погружают только рыбу, рис остается чистым.
- Считается, что нельзя брать своими палочками еду из общей тарелки. Но если рядом с ней не лежат дополнительные приборы, просто переверните палочки и возьмите кусок толстыми концами палочек.
- Первым берет палочки за столом хозяин.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
- Не оставляйте палочки торчащими из чашки и не втыкайте их в еду.
- Не скрещивайте палочки, это считается дурной приметой.
- Не протыкайте ими еду, кроме тех моментов, когда нужно отделить один кусок от другого.
- Не двигайте палочками тарелки по столу.
- Не указывайте прибором ни на людей, ни на еду, которую просите передать с другого конца стола.
- Не передавайте еду палочками от одного человека к другому: это напоминает о японской похоронной традиции.



Приятного аппетита!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 16.12.20 - 11:19
#338
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МЕБЕЛЬ ИЗ ПОДДОНОВ
По просьбе увлекающихся людей :lol: небольшая подборка интересных вещей, которые можно сделать из обычных поддонов.
Вот так можно облагородить грядки на земельном участке. Плоды не будут лежать на земле и сорнякам расти негде.



А вот такую лестницу можно сделать в гараже, ангаре или другом помещении на второй этаж.



Ну и интересная подборочка...

















Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 17.12.20 - 15:58
#339
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ДЕЛАЕМ БИРКИ НА БАНКИ
Многие хозяйки делают на зиму многочисленные заготовки и хранят их в погребе или другом прохладном месте. Правда, со временем банки запыляются, некоторые мутнеют и разобрать, что именно в них находится и с какого времени они стоят, становится затруднительно. Поэтому их подписывали на бумажках, а сверху заклеивали скотчем.



Чтобы не занимать столько много времени, потраченного на это, предлагается бумажки заменить малярным скотчем. Эта вещь продается в хозяйственных магазинах и имеет одну клеящую и другую бумажную лицевую сторону, на которой очень легко писать.



Надписать можно дату или год закладки, что именно хранится в банке и поместить либо на крышке, либо сбоку банки.



А еще так можно надписывать баночки с анализами, которые вы сдаете в поликлинике...



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 18.12.20 - 22:33
#340
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СМЕШНЫЕ СОВЕТИКИ
За сохранность своих машин мы все беспокоимся, но некоторые даже очень. Ставим новую версию противоугонки.



А это применение народного творчества во время локдауна.



Применение ходулек во время наводнения...



Полная замена оригинальных фар...



Рулетка-тату для рыбаков



Когда разбито автозеркало



Все лучшее (после нас)- для детей



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 20.12.20 - 18:36
#341
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КАК СЛИТЬ БЕНЗИН И НЕ НАГЛОТАТЬСЯ
Чтобы при сливе через шланг не засасывать жидкость ртом можно сделать "грушу" из ПЭТ-бутылки. Это пригодится и при сливе воды из аквариума и в других подобных ситуациях. Для этого нужна бутылка 0,5-1 л и два куска шланга. В пробке и дне бутылки просверливаем или прожигаем отверстия чуть меньше наружного диаметра шланга.



Вставляем оба куска шланга в пробку и дно бутылки и обклеиваем входы термоклеем. Можно загерметизировать силиконовым герметиком, но тогда придется подождать его высыхания.





Теперь, опустив один конец шланга в емкость и, перекрыв второй пальцем, можно, сжимая бутылку, закачать в нее жидкость.



Как только она наполнится, палец убирается и дальше все течет самотеком.



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2048
Советы на каждый день
Отправлено: 21.12.20 - 14:23
#342
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ПОДВЕШИВАЕМ ШКАФЫ И ПОЛКИ НА СТЕНУ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
Внутренние перегородки в квартире часто делаются из гипсокартона. Материал ровный и занимает мало места потому что тонкий, но проблема в том, что на него нельзя навесить мебель обычными способами. Саморез просто выкрошит место и вывалится из стены. Поэтому предлагаются другие способы навески полок и шкафов.
Самый простой и надежный способ- это использование специальных дюбелей "Бабочка". Название говорит само за себя. Когда вы вставите дюбель и начнете вкручивать саморез, то дюбель начнет раскрываться с обратной стороны словно бабочка, удерживая тем самым его в стене. Такой дюбель выдерживает нагрузку до 30 кг и на него можно подвесить полки.



Для шкафчиков подойдет похожий на дюбель-бабочку дюбель с названием "Молли". Он выдерживает вес до 40 кг и вы сможете подвесить на него кухонные шкафчики или телевизор.



Если вес шкафчиков и другой подвесной мебели превышает 40 кг, то можно поставить новое крепление "Хармут". Оно выдерживает вес до 60 кг.



Кроме этого можно использовать следующие крепежи:
- крепеж "Зонтик";
- дюбель "Дрива";
- металлические анкера.

А если продумать все заранее и хорошо спланировать весь ремонт, то в гипсокартонную стену можно сразу заложить брус на нужной вам высоте. Брус должен быть ровный и сухой, не менее 80 мм. Крепить его в 2-4 точках на металлический крепеж.



Если стена у вас уже зашита гипсокартоном, то для подвесных шкафов можно использовать горизонтальную шину. Металлическая шина крепится прямо на гипсокартон анкерными болтами. Болты вкручиваем в металлические направляющие. Затем на шкафчики крепим специальные крючки и за эти крючки подвешиваем шкафчики на шину.



Удачи!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13512
Советы на каждый день
Отправлено: 21.12.20 - 14:41
#343
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Цитата:
Козлов я:
КАК СЛИТЬ БЕНЗИН И НЕ НАГЛОТАТЬСЯ

Подобный сифон можно купить за 600 тенге в зоомагазине (применяется при сливе воды из аквариума).
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