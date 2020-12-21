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≡ Два турнира за выходные - грэпплеры из Костаная стали призерами международных соревнований в Санкт-Петербурге и Москве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40562
Два турнира за выходные - грэпплеры из Костаная стали призерами международных соревнований в Санкт-Петербурге и Москве
Отправлено: 21.12.20 - 14:17
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Турниры проходили без зрителей, секундантов и тренеров. Грэпплеры пересекли сухопутную границу до Челябинска, а оттуда самолетом в Санкт-Петербург, где прошли международные соревнования по грэпплингу и кэмпо-MMA.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
426
Re: Два турнира за выходные - грэпплеры из Костаная стали...
Отправлено: 21.12.20 - 14:17
#1
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А как пересекли границу? Справки купили? Или на лечение замутили?
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