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≡ Местные воротилы. Топ-10 самых влиятельных людей казахстанского футбола
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40562
Местные воротилы. Топ-10 самых влиятельных людей казахстанского футбола
Отправлено: 21.12.20 - 14:04
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Кто-то реально развивает спорт №1 в стране, из-за чего стал народным любимцем, а кто-то держится у кормушки лишь благодаря подковерным интригам. Propsorts.kz собрал топ-10 наиболее мощных фигур в 2020 году. Среди них и костанайский чиновник.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6253
Re: Местные воротилы. Топ-10 самых влиятельных людей...
Отправлено: 21.12.20 - 14:04
#1
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Токаев сказал уйти от развития областных клубов к развитию детского спорта.Так что этот рейтинг скоро поменяется
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