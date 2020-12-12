"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"? Разница в стиле мышления не получается? Думающему сразу в глаза бросается Взрослей,Погремушка! И определись уже, если не по заданию работаешь, на каком стуле будешь сидеть?
Сейчас с удивлением и случайно прочитал комментарии про партизана в этой статье. 256 комментарий, ни одного ни читал. Но так как это касается партизана, посмотрел последнее 10 сообщении. Как ранее писал, про политику опасаюсь. Но сейчас это будет очень уместным. Многие из нас родились и выросли в Советском Союзе. И для меня дорога дружба народов, особенно Казахстана, России и Белоруссии. Сильно не люблю США, Запад. За их действия, право сильного и др. Речь ни о них. Очень странными выглядят высказывания российских политиков. Ладно это Жириновский, к этому шуту все привыкли. Зачем это сейчас? Мы надежный союзник России. Мы суверенный Казахстан, есть государственные границы. Конечно не надо подаваться на провокации. Читал в последнее время, много материалов в ютубе, что Оренбург и Омск были казахскими землями. Повторюсь, странно это. Наоборот нам всем надо дружить и быть осторожным.. Без пафоса: Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан.
Насколько суверенное? Может ли Казахстан просто взять и поставить турецкую военную базу у южных границ России? Ну или взять и выйти ни с того ни с сего из ОДКБ и войти в НАТО. Или может, но не хочет, потому что.......? То есть есть какие до разумные пределы, где можно делать все что вздумается без оглядки на кого бы то ни было. А есть еще моменты, когда в обязательном порядке учитывается мнение других игроков, или соседей. Так что такое суверенитет?
Цитата-/Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан./
Не очень звучит,темболее когда все знают чТо вы боитесь чекиздов следящих за комментаторами)
Цитата-/Насколько суверенное? Может ли Казахстан просто взять и поставить турецкую военную базу у южных границ России?/
Может если сильно захочет,но это понятно скандал и рушение всех общений с соседями
Вот вы не можете взять и просто так нахамить соседу в магазине,все таки у вас есть культура,воспитание да и вы понимаете что нахамив соседу вы становитесь асоциальным изгоем,вы независимы но зависимы в моральном плане от окружающего общества
Россия может хамить соседям и это не показатель силы как наверно думают её жители,это показатель дворового гопника с бутылкой пива,его никто не боится но опасаються его беспредельства.....вот прям так и тоже самое писали в СССР про США-хулиган с дубиной
Но легко быть "героем" когда вокруг пенсионеры не могущие дать отпор да и не желающие этого
А вот против такого же отмороженного гопника уже спеси по меньше....(это я про Турцию) Турки прилюдно плюнули в лицо России,убили дипломата,сбили русского летчика,в Азербайджане сбили российский вертолет
Kairat stayer: Сегодня очередное заседание Совета глав государств СНГ в дистанционном формате и в дружественной атмосфере прошел.
,, Патриоты Казахстана,, (взято мной в кавычки во избежания провокаций со стороны других,, патриотов,,) уже пакуют шмонатки в чемоданы чтобы отобрать от России: Омбу, Томбу, Орынбор, Астрахани, а заодно, непонятно почему, ещё и Шили-би. И отмахнутся от их,, патриотизма,, как вы отмахнулись от: Цитата:
Kairat stayer: гражданам не следует вестись на всякие провокации
У вас не получится. Потому что они спросят с вас лично.
Coopidon: Ранее вами была озвучена иная информация, где Казахстан был гораздо впереди всего СНГ.
Всегда ранее отмечал, что Россия по ресурсам богаче Казахстана. В РФ 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.
Обсуждали год тому назад, точнее 10 декабря 2019 года, цитирую:
Кайрат стайер: Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.
В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.
Подробнее в заметке от 18.03.2008 года:https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
Подробнее здесь, обсуждение заметки от 08.12.2019 года:
похоже продолжение следует, Федоров продолжает свою мысль.. вчера //«Для чего нам нужен этот рычаг? Для того, чтобы было неизбежное правовое основание для восстановления единого государства с Казахстаном и предоставления соответственно жителям Казахстана российского и советского гражданства и огромного отечества от Бреста до Владивостока. Вот для чего. И никто не собирается никого выгонять. Наоборот, собираются поднять статус Казахстана до большого, огромного государства, в которое он ранее входил», - заявил Федоров вчера///
Цитата-/единого государства с Казахстаном и предоставления соответственно жителям Казахстана российского и советского гражданства/
Единое государство построенное на принципах социального равенства народа и республик хрущево-брежневской эпохи стоящие на ленинских сваях с учётом новых экономических потребств населения на примере шведско-финского социализма-еще может быть
Единое государство с коррупционной империей стоящей на сваях воровства,кумомвства и подчиненению ФСБ и нефтяной олигархии?- шило на мыло,зачем оно нужно такое единое государство? Россия по Гумилеву в фазе старения,дальше будет только развал
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