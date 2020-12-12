Отправлено: - 22:12

Kairat stayer:

Для сравнения по странам входящим ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом: 1. Россия на одного гражданина ВВП - 9,97 тысяч долларов. 2. Казахстан - 8,78 тысяч долларов.

таноми52: Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"? Разница в стиле мышления

Цитата:Как-же так!?Ранее вами была озвучена иная информация, где Казахстан был гораздо впереди всего СНГ. Где же вам верить, здесь или там?Цитата:Был о вас лучшего мнения. Прошу прощения, ошибался!