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≡ Конференция Путина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40559
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
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Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9385
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:18
#30
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Цитата:
Сабыр:
доверчевой и преданной алкашне.

Узнаю знакомый почерк. Вы прям всех в России алкашами считаете? Или только тех, у кого есть телевизор? А может в Казахстане алкоголя нет в продаже? Че за стереотипы?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
751
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:27
#31
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Цитата:
сайлау курманов:
По ссылке комента 24 не ходите, чушь неимоверная.

А что? Вполне себе, чушь как чушь. Не особо отличается от прото-казахов и другой.
Цитата:
сайлау курманов:
почему Абая не цитируете, он прямо пишет- мы

Вы какие цытаты Абая предпочитаете в это время суток? По арабски или по русски?
Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь

Цитата:
сайлау курманов:
указах и законах тех давних лет тоже пишут про казахскую степь.

Из всех видов чуши, я предпочитаю ту, которая записана в виде документов А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!
:-o

[Исправлено: Coopidon, 20.12.2020 - 22:36]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
751
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:35
#32
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Цитата:
Сабыр:
Самое страшное, так это то,что есть зомби люди,которые ещё верят в эти телешоу и вообще данному престарелому фантасту. Кинет щенкам подачку к НГ по 5к ребёнку и заливает по ушам доверчевой и преданной алкашне.

Это вы сейчас по себе судите?
Мол онЕ псЕ врут, не то что Наш в Послании?
Или вы так издалека туманно намекаете, что не верите и словам ни 1 ни 2?


:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6250
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:19
#33
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Цитата-/доверчевой и преданной алкашне/



Ну не совсем алкашне,не совсем преданной и уж точно не доверчевой


В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)


1) а чо тока до 8??? После 8 уже не дети что-ли ! Путин жлоб

2) ой всего 5 тыс рублей? на эти 5 тысяч ниче не купишь!!

3) Пусть подавится своей подачкой!!


Есть кончено те кто пишет благодарные комментарии но таких как всегда остальные заваливают гневным поносом


Так что один народ у нас ментальностью ....на этой и на той стороне)





Цитата-/Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь/


До революции казахский язык писался арабской вязью,погремушка могла просто запутаться в таких вещах,ну или ждём от погремушки источники)



Цитата-/А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!/


Ссылаетесь на саму себя уже? Очень критично настроены конечно, вы то ссылаетесь на источники и приводите тут кучу текста но любая студентка 1 курса истфака вам скажет что один источник без общего описания ситуации и темболее когда приводят часть источника вырванного из контекста это уже уровень студентки 3 курса журналистики,когда студентам уже рассказали о информационной манипуляции но они ещё не поняли как ею пользоваться)) вот вы там на 3 курсе и сидите ещё,учитесь погремушка греметь с умом

[Исправлено: abaika95, 20.12.2020 - 23:21]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9385
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:29
#34
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Цитата:
abaika95:
В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)

Зато в казахстанских пабликах все тихо, красиво и ровно насчет предновогодних выплат :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6250
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:31
#35
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Цитата-/Зато в казахстанских пабликах все тихо, красиво и ровно насчет предновогодних выплат/



Тоже самое было под новостями о 42500 прям слово в слово)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20659
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:46
#36
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Цитата:
abaika95:
42500 прям слово в слово)

Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге,
детишкам давать?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9385
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:51
#37
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Цитата:
drakon:
Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге, детишкам давать?...

Токаев посмотрит телевизор, возьмет и возможно тоже сделает, как Путин. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6250
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 00:08
#38
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Цитата-/Чо? в Квзвхстане,/


Вроде завтра понедельник,трудовой день а ты уже квзвхст....))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20659
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 01:14
#39
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Цитата:
drakon:
Чо? в Квзвхстане,

Цитата:
abaika95:
а ты уже квзвхст....)

Ну ты, абайка, Меня сильно - оскорбил... :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20659
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 01:36
#40
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Цитата:
abaika95:
Вроде завтра понедельник,трудовой день

Уже,для тебя,сегодня - понедельник... :lol: ;-)
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