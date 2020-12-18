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Конференция Путина
Конференция Путина
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40559
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:18
Цитата:
Узнаю знакомый почерк. Вы прям всех в России алкашами считаете? Или только тех, у кого есть телевизор? А может в Казахстане алкоголя нет в продаже? Че за стереотипы?
Сабыр:
доверчевой и преданной алкашне.
доверчевой и преданной алкашне.
Узнаю знакомый почерк. Вы прям всех в России алкашами считаете? Или только тех, у кого есть телевизор? А может в Казахстане алкоголя нет в продаже? Че за стереотипы?
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:27
Цитата:
А что? Вполне себе, чушь как чушь. Не особо отличается от прото-казахов и другой.
Цитата:
Вы какие цытаты Абая предпочитаете в это время суток? По арабски или по русски?
Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь
Цитата:
Из всех видов чуши, я предпочитаю ту, которая записана в виде документов А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!
[Исправлено: Coopidon, 20.12.2020 - 22:36]
сайлау курманов:
По ссылке комента 24 не ходите, чушь неимоверная.
По ссылке комента 24 не ходите, чушь неимоверная.
А что? Вполне себе, чушь как чушь. Не особо отличается от прото-казахов и другой.
Цитата:
сайлау курманов:
почему Абая не цитируете, он прямо пишет- мы
почему Абая не цитируете, он прямо пишет- мы
Вы какие цытаты Абая предпочитаете в это время суток? По арабски или по русски?
Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь
Цитата:
сайлау курманов:
указах и законах тех давних лет тоже пишут про казахскую степь.
указах и законах тех давних лет тоже пишут про казахскую степь.
Из всех видов чуши, я предпочитаю ту, которая записана в виде документов А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!
[Исправлено: Coopidon, 20.12.2020 - 22:36]
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 22:35
Цитата:
Это вы сейчас по себе судите?
Мол онЕ псЕ врут, не то что Наш в Послании?
Или вы так издалека туманно намекаете, что не верите и словам ни 1 ни 2?
Сабыр:
Самое страшное, так это то,что есть зомби люди,которые ещё верят в эти телешоу и вообще данному престарелому фантасту. Кинет щенкам подачку к НГ по 5к ребёнку и заливает по ушам доверчевой и преданной алкашне.
Самое страшное, так это то,что есть зомби люди,которые ещё верят в эти телешоу и вообще данному престарелому фантасту. Кинет щенкам подачку к НГ по 5к ребёнку и заливает по ушам доверчевой и преданной алкашне.
Это вы сейчас по себе судите?
Мол онЕ псЕ врут, не то что Наш в Послании?
Или вы так издалека туманно намекаете, что не верите и словам ни 1 ни 2?
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:19
Цитата-/доверчевой и преданной алкашне/
Ну не совсем алкашне,не совсем преданной и уж точно не доверчевой
В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)
1) а чо тока до 8??? После 8 уже не дети что-ли ! Путин жлоб
2) ой всего 5 тыс рублей? на эти 5 тысяч ниче не купишь!!
3) Пусть подавится своей подачкой!!
Есть кончено те кто пишет благодарные комментарии но таких как всегда остальные заваливают гневным поносом
Так что один народ у нас ментальностью ....на этой и на той стороне)
Цитата-/Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь/
До революции казахский язык писался арабской вязью,погремушка могла просто запутаться в таких вещах,ну или ждём от погремушки источники)
Цитата-/А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!/
Ссылаетесь на саму себя уже? Очень критично настроены конечно, вы то ссылаетесь на источники и приводите тут кучу текста но любая студентка 1 курса истфака вам скажет что один источник без общего описания ситуации и темболее когда приводят часть источника вырванного из контекста это уже уровень студентки 3 курса журналистики,когда студентам уже рассказали о информационной манипуляции но они ещё не поняли как ею пользоваться)) вот вы там на 3 курсе и сидите ещё,учитесь погремушка греметь с умом
[Исправлено: abaika95, 20.12.2020 - 23:21]
Ну не совсем алкашне,не совсем преданной и уж точно не доверчевой
В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)
1) а чо тока до 8??? После 8 уже не дети что-ли ! Путин жлоб
2) ой всего 5 тыс рублей? на эти 5 тысяч ниче не купишь!!
3) Пусть подавится своей подачкой!!
Есть кончено те кто пишет благодарные комментарии но таких как всегда остальные заваливают гневным поносом
Так что один народ у нас ментальностью ....на этой и на той стороне)
Цитата-/Задавшись както вопросом, на каком языке писал, уважаемый мною Абай, я выяснил и был удивлён. По арабски, причём записи вёл его секретарь/
До революции казахский язык писался арабской вязью,погремушка могла просто запутаться в таких вещах,ну или ждём от погремушки источники)
Цитата-/А так, ссылаться на что-то чего не можешь предъявить, это к Погремушке!/
Ссылаетесь на саму себя уже? Очень критично настроены конечно, вы то ссылаетесь на источники и приводите тут кучу текста но любая студентка 1 курса истфака вам скажет что один источник без общего описания ситуации и темболее когда приводят часть источника вырванного из контекста это уже уровень студентки 3 курса журналистики,когда студентам уже рассказали о информационной манипуляции но они ещё не поняли как ею пользоваться)) вот вы там на 3 курсе и сидите ещё,учитесь погремушка греметь с умом
[Исправлено: abaika95, 20.12.2020 - 23:21]
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:29
Цитата:
Зато в казахстанских пабликах все тихо, красиво и ровно насчет предновогодних выплат
abaika95:
В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)
В челябинском паблике под новостью о подарке в 5 тыс рублей для детей от 0 до 8 самые популярные комментарии знаете какие?)
Зато в казахстанских пабликах все тихо, красиво и ровно насчет предновогодних выплат
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:31
Цитата-/Зато в казахстанских пабликах все тихо, красиво и ровно насчет предновогодних выплат/
Тоже самое было под новостями о 42500 прям слово в слово)
Тоже самое было под новостями о 42500 прям слово в слово)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20657
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:46
Цитата:
Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге,
детишкам давать?...
abaika95:
42500 прям слово в слово)
42500 прям слово в слово)
Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге,
детишкам давать?...
Конференция Путина
Отправлено: 20.12.20 - 23:51
Цитата:
Токаев посмотрит телевизор, возьмет и возможно тоже сделает, как Путин.
drakon:
Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге, детишкам давать?...
Чо? в Квзвхстане, будут 42 500 тенге, детишкам давать?...
Токаев посмотрит телевизор, возьмет и возможно тоже сделает, как Путин.
Конференция Путина
Отправлено: 21.12.20 - 00:08
Цитата-/Чо? в Квзвхстане,/
Вроде завтра понедельник,трудовой день а ты уже квзвхст....))
Вроде завтра понедельник,трудовой день а ты уже квзвхст....))
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