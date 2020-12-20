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≡ "Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по буллитам и всухую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40559
"Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по буллитам и всухую
Отправлено: 20.12.20 - 22:59
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Рудненский клуб 18-19 декабря в рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги принимал "Сарыарку" из Караганды. Отчет о результатах серии публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
751
Re: "Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по...
Отправлено: 20.12.20 - 22:59
#1
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Убил в Гугл Gornak Rydnyi. Странно, но язык определился как венгерский.
Звучит как Горнак Рыдны

Латинизация, однако!
Интересно а как будут читать сие, те же англичане или немцы?
Не зря ЖК латиницу затеяли, неуж не поймут!
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
751
Re: "Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по...
Отправлено: 20.12.20 - 23:02
#2
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Забыл вбить
Qazaqstan hokei federasiasy...
:-o
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