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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40558
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2139
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 12:31
#255
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Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"?
Разница в стиле мышления не получается?
Думающему сразу в глаза бросается
Взрослей,Погремушка!
И определись уже, если не по заданию работаешь, на каком стуле будешь сидеть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6247
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 13:08
#256
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Цитата-/Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"?/



Ну всё! Погремушка,партизан мы спалились,удаляйтесь я один останусь как всегда)
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
110
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 19.12.20 - 15:49
#257
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Сейчас с удивлением и случайно прочитал комментарии про партизана в этой статье.
256 комментарий, ни одного ни читал. Но так как это касается партизана, посмотрел последнее 10 сообщении.
Как ранее писал, про политику опасаюсь.
Но сейчас это будет очень уместным.
Многие из нас родились и выросли в Советском Союзе.
И для меня дорога дружба народов, особенно Казахстана, России и Белоруссии.
Сильно не люблю США, Запад.
За их действия, право сильного и др. Речь ни о них.
Очень странными выглядят высказывания российских политиков.
Ладно это Жириновский, к этому шуту все привыкли.
Зачем это сейчас? Мы надежный союзник России.
Мы суверенный Казахстан, есть государственные границы.
Конечно не надо подаваться на провокации.
Читал в последнее время, много материалов в ютубе, что Оренбург и Омск были казахскими землями.
Повторюсь, странно это. Наоборот нам всем надо дружить и быть осторожным..
Без пафоса: Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9381
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 17:43
#258
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Цитата:
Партизан7:
Казахстан суверенное государство

Насколько суверенное? Может ли Казахстан просто взять и поставить турецкую военную базу у южных границ России? Ну или взять и выйти ни с того ни с сего из ОДКБ и войти в НАТО. Или может, но не хочет, потому что.......? То есть есть какие до разумные пределы, где можно делать все что вздумается без оглядки на кого бы то ни было. А есть еще моменты, когда в обязательном порядке учитывается мнение других игроков, или соседей. Так что такое суверенитет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6247
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 20.12.20 - 00:04
#259
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Цитата-/Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан./




Не очень звучит,темболее когда все знают чТо вы боитесь чекиздов следящих за комментаторами)




Цитата-/Насколько суверенное? Может ли Казахстан просто взять и поставить турецкую военную базу у южных границ России?/



Может если сильно захочет,но это понятно скандал и рушение всех общений с соседями


Вот вы не можете взять и просто так нахамить соседу в магазине,все таки у вас есть культура,воспитание да и вы понимаете что нахамив соседу вы становитесь асоциальным изгоем,вы независимы но зависимы в моральном плане от окружающего общества


Россия может хамить соседям и это не показатель силы как наверно думают её жители,это показатель дворового гопника с бутылкой пива,его никто не боится но опасаються его беспредельства.....вот прям так и тоже самое писали в СССР про США-хулиган с дубиной


Но легко быть "героем" когда вокруг пенсионеры не могущие дать отпор да и не желающие этого


А вот против такого же отмороженного гопника уже спеси по меньше....(это я про Турцию) Турки прилюдно плюнули в лицо России,убили дипломата,сбили русского летчика,в Азербайджане сбили российский вертолет

И что Никонов? И что Федоров?))


Независимость России?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9381
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 20.12.20 - 10:52
#260
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Цитата:
abaika95:
вы независимы но зависимы

Вот и я о том же :-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Мокшанская губерния
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
747
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 20.12.20 - 22:03
#261
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Цитата:
Kairat stayer:
Сегодня очередное заседание Совета глав государств СНГ в дистанционном формате и в дружественной атмосфере прошел.

,, Патриоты Казахстана,, (взято мной в кавычки во избежания провокаций со стороны других,, патриотов,,) уже пакуют шмонатки в чемоданы чтобы отобрать от России: Омбу, Томбу, Орынбор, Астрахани, а заодно, непонятно почему, ещё и Шили-би.
И отмахнутся от их,, патриотизма,, как вы отмахнулись от:
Цитата:
Kairat stayer:
гражданам не следует вестись на всякие провокации

У вас не получится. Потому что они спросят с вас лично.
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Мокшанская губерния
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
747
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 20.12.20 - 22:12
#262
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Цитата:
Kairat stayer:
Для сравнения по странам входящим ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом: 1. Россия на одного гражданина ВВП - 9,97 тысяч долларов. 2. Казахстан - 8,78 тысяч долларов.

Как-же так!?
Ранее вами была озвучена иная информация, где Казахстан был гораздо впереди всего СНГ. Где же вам верить, здесь или там?

Цитата:
таноми52: Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"? Разница в стиле мышления

Был о вас лучшего мнения. Прошу прощения, ошибался!
:oops:
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