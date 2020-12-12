Отдельный респект за работу с древесиной. Щас увлекся деревянными поддонами - их у нас очень много на работе. Разбираю и делаю лавочки скамейки кресла столы в огород, в сад, в лесок возле костра. Было бы неплохо еще пару советов по теме получить
УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИ Нас всегда привлекает что-то необычное, оригинальное. К такому относится и еда при помощи палочек. Ведь каждый из нас хоть раз бывал в суши-баре или китайском ресторане, где подают палочки вместо вилок. И вот тут нам пригодятся навыки еды с ними. - Палочки - инструмент точный и надежный. Им можно взять как отдельное рисовое зернышко, так и кукурузный початок, стоит лишь попрактиковаться. Легче всего захватывать еду, когда палочки расположены под углом 45 градусов к столу. - Одна из палочек всегда неподвижна: это основа, к которой прижимает еду второй элемент, подвижный. - Не стоит держать палочки близко к основанию. Лучше, чтобы над ладонью виднелась их верхняя треть. Так лучше захватывать даже крупные куски, а руки будут на большом расстоянии от еды. - Перед использованием слегка постучите концами палочек по столу или ладони, выравнивая их. - Если нижние или верхние концы скрещиваются, значит, что-то не так и стоит поискать другое положение.
КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ Расслабьте руку. Положите одну палочку на ногтевую фалангу безымянного пальца и прижмите основанием большого.
Вложите в руку вторую палочку так, как вы всегда держите карандаш. Распрямите большой палец, подвигайте им, чтобы найти самое удобное положение. Все люди держат палочки чуть по разному.
Попробуйте подвигать второй палочкой. Чтобы опустить ее чуть нажмите указательным пальцем. Чтобы поднять, толкните ее средним пальцем вверх. Большой палец и первая палочка остаются неподвижными.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ Возьмите одну палочку большим и указательным пальцами.
Не меняя положения первой палочки, вложите в руку вторую, как показано на фото, и прижмите основанием большого пальца.
Зафиксируйте вторую палочку кончиком среднего пальца, найдите более удобное для вас положение.
Расслабьте руку и попробуйте, сгибая и разгибая указательный палец, подвигать верхней палочкой. Нижняя должна оставаться неподвижной. Вот и все. Приятного аппетита!
УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ЗА СТОЛОМ, ГДЕ ЕДЯТ ПАЛОЧКАМИ - Везде, кроме Кореи, разрешается подносить миску с супом или рисом ближе ко рту, чтобы было удобнее есть. С тарелками такой номер не пройдет. - К супу также подают палочки: сначала ими съедают твердые ингредиенты блюда, а потом выпивают или едят бульон ложкой. - За редкими исключениями, руками есть не позволяется. Если большой кусок пищи нельзя разделить на более мелкие (например, это утиная ножка), то нужно аккуратно поднести его ко рту и есть. - А вот классическое суши и является тем самым исключением: кусочки обычно берут рукой и в соус погружают только рыбу, рис остается чистым. - Считается, что нельзя брать своими палочками еду из общей тарелки. Но если рядом с ней не лежат дополнительные приборы, просто переверните палочки и возьмите кусок толстыми концами палочек. - Первым берет палочки за столом хозяин.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ - Не оставляйте палочки торчащими из чашки и не втыкайте их в еду. - Не скрещивайте палочки, это считается дурной приметой. - Не протыкайте ими еду, кроме тех моментов, когда нужно отделить один кусок от другого. - Не двигайте палочками тарелки по столу. - Не указывайте прибором ни на людей, ни на еду, которую просите передать с другого конца стола. - Не передавайте еду палочками от одного человека к другому: это напоминает о японской похоронной традиции.
МЕБЕЛЬ ИЗ ПОДДОНОВ По просьбе увлекающихся людей небольшая подборка интересных вещей, которые можно сделать из обычных поддонов. Вот так можно облагородить грядки на земельном участке. Плоды не будут лежать на земле и сорнякам расти негде.
А вот такую лестницу можно сделать в гараже, ангаре или другом помещении на второй этаж.
ДЕЛАЕМ БИРКИ НА БАНКИ Многие хозяйки делают на зиму многочисленные заготовки и хранят их в погребе или другом прохладном месте. Правда, со временем банки запыляются, некоторые мутнеют и разобрать, что именно в них находится и с какого времени они стоят, становится затруднительно. Поэтому их подписывали на бумажках, а сверху заклеивали скотчем.
Чтобы не занимать столько много времени, потраченного на это, предлагается бумажки заменить малярным скотчем. Эта вещь продается в хозяйственных магазинах и имеет одну клеящую и другую бумажную лицевую сторону, на которой очень легко писать.
Надписать можно дату или год закладки, что именно хранится в банке и поместить либо на крышке, либо сбоку банки.
А еще так можно надписывать баночки с анализами, которые вы сдаете в поликлинике...
КАК СЛИТЬ БЕНЗИН И НЕ НАГЛОТАТЬСЯ Чтобы при сливе через шланг не засасывать жидкость ртом можно сделать "грушу" из ПЭТ-бутылки. Это пригодится и при сливе воды из аквариума и в других подобных ситуациях. Для этого нужна бутылка 0,5-1 л и два куска шланга. В пробке и дне бутылки просверливаем или прожигаем отверстия чуть меньше наружного диаметра шланга.
Вставляем оба куска шланга в пробку и дно бутылки и обклеиваем входы термоклеем. Можно загерметизировать силиконовым герметиком, но тогда придется подождать его высыхания.
Теперь, опустив один конец шланга в емкость и, перекрыв второй пальцем, можно, сжимая бутылку, закачать в нее жидкость.
Как только она наполнится, палец убирается и дальше все течет самотеком.
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