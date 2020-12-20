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≡ "Наша вакцина от COVID-19 ничем не хуже, а то и лучше других" - казахстанский ученый
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40558
"Наша вакцина от COVID-19 ничем не хуже, а то и лучше других" - казахстанский ученый
Отправлено: 20.12.20 - 16:48
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"Мы, работники института, сами привились, ходили среди больных людей, общались с ними, и случаев заражения среди нас не было", - говорит заведующий лабораторией особо опасных болезней НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10107
Re: "Наша вакцина от COVID-19 ничем не хуже, а то и лучше...
Отправлено: 20.12.20 - 16:48
#1
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, ////в марте 2021 года в Кордайском районе Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Одновременно идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины «Спутник V» в Караганде. ///
, нас 18 миллионов.
Весь мир обеспечим..
Стоимость только нашей не говорят.
Российской 10 д, американской, 30.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
158
Re: "Наша вакцина от COVID-19 ничем не хуже, а то и лучше...
Отправлено: 20.12.20 - 17:04
#2
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Насколько понял сообщения СМИ. Естественный иммунитет длится от 2 недель до 1 месяца. Логично предположить, что действие вакцины аналогично. Т.е. при поголовном вакцинировании необходимо завод мощностью 216 млн доз в год. Может быть я ошибаюсь.... И помимо этого при такой короткой жизни вакцины не имеет смысла поголовное вакцинирование. Будут вакцинировать группы риска (врачей, и пр. людей который точно могут оказаться в контакте с переносчиком).
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