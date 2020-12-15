Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 322 из 322«1...320321322
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.20 - 22:05
#4816
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Буду слушать муедзина, утром, рано...


Может примешь их веру.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 15:59
#4817
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это -семейный дом обуви "Шульц".

Ему уже более 150 лет. Здесь
шьют обувь на заказ, ремонтируют... :lol: :oops:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 16:46
#4818
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая фотка. Сейчас то локдаун уже.
Фоткать, ходить нельзя.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 16:52
#4819
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с зятем поговорил, он мне видео
Потом скинул.
Таких жестких задержаний в Германии
Коренных жителей они еще не видели.
Мордой в асфальт и наручники.
Я потом посмотрел, в некоторых русскоязычные свои права качают.
Тетки полицаи слабенько выглядят при этом. Они по штрафам наверное больше.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:21
#4820
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сейчас то локдаун уже.

Алекс, меньше смотри
Российское телевидение.
Ничего в деревне не изменилось... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:23
#4821
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Потом скинул.

Скинь - сюда, видео... :lol: :oops:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:24
#4822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меньше смотри Российское телевидение.


Какое телевидение?
По тв смотрю вот Путин Шнурову обьясняет, что он дурак.
А Германия по прямой связи,
А в деревне.. Кому вы нужны в деревне..
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:29
#4823
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Скинь - сюда, видео


Посмотрел, стер.
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине. Там куча видео.
Я же не сектант пациента, агента цру, как его сейчас Путин назвал. :-)
Выставлять видео.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:42
#4824
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине.

Посмотрел, там всё - старьё, августовское... :lol: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 17:14
#4825
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на таком транспорте у нас - ездят.

Парень молодой - приехал... 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9379
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 18:03
#4826
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот на таком транспорте у нас - ездят.

Младший внук гелентвагена? ))) А есть такой же черный? :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 18:51
#4827
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А есть такой же черный? :lol:

Чё, купить - хочешь?... :lol: :oops: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 19:12
#4828
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дворе - жёсткий локдаун.А базарчик - работает.

Я тоже, зелень - купил... :lol: :oops: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 20:38
#4829
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
базарчик - работает.


Еще бы верхом друг на на друга залезли.
А последняя еще и сопли разбрызгивает.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2020 - 20:40]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 14:31
#4830
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И эти,тут - катаются, без масок.

Людей, в локдауне - заражают... :lol:
Профайл
Страница 322 из 322«1...320321322
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS