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≡ "Единственным шансом уйти от ответственности было подставить Цымбалюка" - На процессе о крупной взятке прошли прения и подсудимый сказал последнее слово
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40557
"Единственным шансом уйти от ответственности было подставить Цымбалюка" - На процессе о крупной взятке прошли прения и подсудимый сказал последнее слово
Отправлено: 20.12.20 - 14:09
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Прокурор напомнил: Шугаев сам пришел в антикоррупционную службу и сам сообщил, что преступной схемой руководил Василий Цымбалюк. Но адвокат заявил - никакой явки с повинной не было. А показания его подзащитный давал под давлением.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1259
Re: "Единственным шансом уйти от ответственности было...
Отправлено: 20.12.20 - 14:09
#1
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Цитата://меня пытали,//

А, это как: пакет на голову; иглы под ногти;утюг на живот - или сейчас по новому- в духе времени, по цифровому: с помощью гаджета, ноутбука - по голове.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
31
Re: "Единственным шансом уйти от ответственности было...
Отправлено: 20.12.20 - 14:48
#2
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Шугаев уверяет, что деньги до него так и не дошли, но готов вернуть их Тамаре Янсыбаевой, которой "по простоте душевной" доверился.
А как можно вернуть то что не дошло? Значит все таки дошло, раз он готов деньги вернуть. Жулики
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
4
Re: "Единственным шансом уйти от ответственности было...
Отправлено: 20.12.20 - 15:24
#3
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А Цымбалюк как всегда в таких случаях, ноги в руки и за бугор, наблюдать в безопасном месте. И ведь вернётся же как ни в чём не бывало.
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