Re: "Единственным шансом уйти от ответственности было...

Отправлено: - 14:48

Шугаев уверяет, что деньги до него так и не дошли, но готов вернуть их Тамаре Янсыбаевой, которой "по простоте душевной" доверился.

А как можно вернуть то что не дошло? Значит все таки дошло, раз он готов деньги вернуть. Жулики