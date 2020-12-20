Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров

Отправлено: - 13:39

Лично меня устраивает толь такое :Пятый премьер-министр Израиля и первая женщина, занявшая этот пост, Голда Меир, называла свой способ развития государства. Так, чтобы сделать любую страну великой, политик советовала сделать две вещи: ожесточенно бороться с коррупцией и сделать военных, учителей и врачей самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми профессиями. Приводим цитату Голды Меир дословно: "…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров – к предателям вплоть до седьмого колена… 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи… И самое главное – работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…" Голда Меир (1898-1978) .