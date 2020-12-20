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Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40557
Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:06
Новая норма, запрещающая условно-досрочное освобождение осужденным за коррупцию, вошла в пакет предложенных поправок по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.
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Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:06
О, нифига себе, круто
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:19
А что тут крутого? Читаем: осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Очередная лазейка для защитников как из особо тяжких перевести в разряд мелких краж. Вы и впрямь думаете что главенство закона присутствует в нашей жизни?
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 12:49
Цитата:
Документ был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
А когда будет в телевизоре - посылать, послание?...
Документ был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
А когда будет в телевизоре - посылать, послание?...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1259
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:29
Цитата:
Никто тут так не думает: у нас главенство - телефонного права, кумовства, сватовства, одноклассники, непотизм, трайбализм и лишь только ПОТОМ Конституция, Законы и прочая "подзаконная" галимтья, которая "мешает" жить, некоторым.
Мне кажеться эффективнее было бы - ПЛС - пожизненное лишение свободы коррупционера и притом вне зависимости: тяжкое или не тяжкое.
Посмотрите сами: которые вышли по УДО - они стали жить ЛУЧШЕ чем до тюряги. Примеры по Кустанаю - сами видите.
Tenkisch:
Вы и впрямь думаете
Вы и впрямь думаете
Никто тут так не думает: у нас главенство - телефонного права, кумовства, сватовства, одноклассники, непотизм, трайбализм и лишь только ПОТОМ Конституция, Законы и прочая "подзаконная" галимтья, которая "мешает" жить, некоторым.
Мне кажеться эффективнее было бы - ПЛС - пожизненное лишение свободы коррупционера и притом вне зависимости: тяжкое или не тяжкое.
Посмотрите сами: которые вышли по УДО - они стали жить ЛУЧШЕ чем до тюряги. Примеры по Кустанаю - сами видите.
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:39
Лично меня устраивает толь такое :Пятый премьер-министр Израиля и первая женщина, занявшая этот пост, Голда Меир, называла свой способ развития государства. Так, чтобы сделать любую страну великой, политик советовала сделать две вещи: ожесточенно бороться с коррупцией и сделать военных, учителей и врачей самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми профессиями. Приводим цитату Голды Меир дословно: "…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров – к предателям вплоть до седьмого колена… 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи… И самое главное – работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…" Голда Меир (1898-1978) .
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:42
До СЕДЬМОГО КОЛЕНА! Хватит буквально ТРЁХ показательных на весь Казахстан дел! Мы же ЛЮБИМ в Казахстане очень часто озвучивать это выражения должен до седьмого колена! ТАК ВОТ И ТУТ ПУСТЬ БУДЕТ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!
Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:43
Цитата:
А тут, 100 шагов...
Tenkisch:
сделайте всего лишь два шага:
сделайте всего лишь два шага:
А тут, 100 шагов...
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:44
Значит 98 не для нас!
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 15:25
Цитата:
Не, тут то как раз все правильно, иначе мелкими подставами нормальных чиновников пересажают.
Tenkisch:
А что тут крутого? Читаем: осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Очередная лазейка для защитников как из особо тяжких перевести в разряд мелких краж
А что тут крутого? Читаем: осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Очередная лазейка для защитников как из особо тяжких перевести в разряд мелких краж
Не, тут то как раз все правильно, иначе мелкими подставами нормальных чиновников пересажают.
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