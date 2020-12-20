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≡ Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40557
Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:06
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Новая норма, запрещающая условно-досрочное освобождение осужденным за коррупцию, вошла в пакет предложенных поправок по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9379
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:06
#1
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О, нифига себе, круто :-)
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
38
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 11:19
#2
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А что тут крутого? Читаем: осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Очередная лазейка для защитников как из особо тяжких перевести в разряд мелких краж. Вы и впрямь думаете что главенство закона присутствует в нашей жизни?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 12:49
#3
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Цитата:

Документ был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

А когда будет в телевизоре - посылать, послание?... :lol: :oops: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1259
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:29
#4
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Цитата:
Tenkisch:
Вы и впрямь думаете


Никто тут так не думает: у нас главенство - телефонного права, кумовства, сватовства, одноклассники, непотизм, трайбализм и лишь только ПОТОМ Конституция, Законы и прочая "подзаконная" галимтья, которая "мешает" жить, некоторым.

Мне кажеться эффективнее было бы - ПЛС - пожизненное лишение свободы коррупционера и притом вне зависимости: тяжкое или не тяжкое.
Посмотрите сами: которые вышли по УДО - они стали жить ЛУЧШЕ чем до тюряги. Примеры по Кустанаю - сами видите.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
38
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:39
#5
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Лично меня устраивает толь такое :Пятый премьер-министр Израиля и первая женщина, занявшая этот пост, Голда Меир, называла свой способ развития государства. Так, чтобы сделать любую страну великой, политик советовала сделать две вещи: ожесточенно бороться с коррупцией и сделать военных, учителей и врачей самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми профессиями. Приводим цитату Голды Меир дословно: "…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров – к предателям вплоть до седьмого колена… 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи… И самое главное – работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…" Голда Меир (1898-1978) .
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
38
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:42
#6
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До СЕДЬМОГО КОЛЕНА! Хватит буквально ТРЁХ показательных на весь Казахстан дел! Мы же ЛЮБИМ в Казахстане очень часто озвучивать это выражения должен до седьмого колена! ТАК ВОТ И ТУТ ПУСТЬ БУДЕТ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20652
Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:43
#7
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Цитата:
Tenkisch:
сделайте всего лишь два шага:

А тут, 100 шагов... :-o
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
38
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 13:44
#8
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Значит 98 не для нас!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9379
Re: Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Отправлено: 20.12.20 - 15:25
#9
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Цитата:
Tenkisch:
А что тут крутого? Читаем: осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Очередная лазейка для защитников как из особо тяжких перевести в разряд мелких краж

Не, тут то как раз все правильно, иначе мелкими подставами нормальных чиновников пересажают.
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