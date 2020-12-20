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Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
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