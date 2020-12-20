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≡ "Коронакризис затянется". Прогноз на 2021 год подготовили эксперты из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40557
"Коронакризис затянется". Прогноз на 2021 год подготовили эксперты из Казахстана
Отправлено: 20.12.20 - 11:59
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Эксперты казахстанского Института мировой экономики и политики (ИМЭП) озвучили свои прогнозы на 2021 год. Они рассказали, с какими новыми вызовами придется столкнуться Казахстану, что будет с его экономикой и когда закончится коронакризис.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10101
Re: "Коронакризис затянется". Прогноз на 2021 год...
Отправлено: 20.12.20 - 11:59
#1
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никто не знает что будет,
и что нас всех ждет.
поэтому абсолютно любой сейчас,
может быть эспердом и говорить
что душа пожелает.
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