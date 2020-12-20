Прогноз на 5 дней
ясно-25°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40555
Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
Отправлено: 20.12.20 - 10:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тысяч доз.


Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1897
Re: Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч...
Отправлено: 20.12.20 - 10:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реакция на российскую вакцину уже известна - привитые начинают любить путена, водку, играют на балалайке, носят ушанку и сразу вступают в Едро. Неужели подобная реакция будет и на нашу вакцину? Чур меня! Дождусь, когда в продаже будет доступна вакцина американская или европейская.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9378
Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
Отправлено: 20.12.20 - 10:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
начинают любить путена

Что вам вколоть, чтобы вы полюбили Путина? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS