"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Отправлено: - 00:04

Цитата-/Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан./









Не очень звучит,темболее когда все знают чТо вы боитесь чекиздов следящих за комментаторами)









Цитата-/Насколько суверенное? Может ли Казахстан просто взять и поставить турецкую военную базу у южных границ России?/







Может если сильно захочет,но это понятно скандал и рушение всех общений с соседями





Вот вы не можете взять и просто так нахамить соседу в магазине,все таки у вас есть культура,воспитание да и вы понимаете что нахамив соседу вы становитесь асоциальным изгоем,вы независимы но зависимы в моральном плане от окружающего общества





Россия может хамить соседям и это не показатель силы как наверно думают её жители,это показатель дворового гопника с бутылкой пива,его никто не боится но опасаються его беспредельства.....вот прям так и тоже самое писали в СССР про США-хулиган с дубиной





Но легко быть "героем" когда вокруг пенсионеры не могущие дать отпор да и не желающие этого





А вот против такого же отмороженного гопника уже спеси по меньше....(это я про Турцию) Турки прилюдно плюнули в лицо России,убили дипломата,сбили русского летчика,в Азербайджане сбили российский вертолет



И что Никонов? И что Федоров?))





Независимость России?